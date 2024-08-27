TOKİ depreme dayanıklı sosyal konutlarını tamamladı! Konutlar hak sahiplerine teslim edilecek

27 Ağustos 2024 11:44 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:44

TOKİ'den aylık 9 bin 433 TL'ye ev satışı: Başvurular bugün başladı! Sudan ucuz bu fırsat bir daha gelmez

TOKİ'den aylık 9 bin 433 TL'ye ev satışı: Başvurular bugün başladı! Sudan ucuz bu fırsat bir daha gelmez

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, başlattığı yeni projeleri tamamlamaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Düzce Cumayeri Çevrik mahallesinde yapımına başlanan 204 adet konut da tamamlandı.

TOKİ projelerini tamamlayıp, vatandaşların güvenli evlerde yaşaması için projelerine hız kesmeden devam ediyor.

Düzce'de tamamlanan sosyal konutlar 26 Ağustos - 9 Eylül tarihlerinde hak sahiplerine teslim edilecek.

Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.





Kamelyaların, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje ile vatandaşlar yeni bir yaşam alanına kavuştu.