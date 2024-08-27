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TOKİ depreme dayanıklı sosyal konutlarını tamamladı! Konutlar hak sahiplerine teslim edilecek

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 11:44 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:44
TOKİ depreme dayanıklı sosyal konutlarını tamamladı! Konutlar hak sahiplerine teslim edilecek

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, depreme dayanıklı ve yatay mimari anlayışıyla yaptığı 204 sosyal konutun yapımını tamamladı. Yapılan sosyal konutlar 26 Ağustos - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, başlattığı yeni projeleri tamamlamaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Düzce Cumayeri Çevrik mahallesinde yapımına başlanan 204 adet konut da tamamlandı.

TOKİ depreme dayanıklı sosyal konutlarını tamamladı! Konutlar hak sahiplerine teslim edilecek - 1. Resim

TOKİ projelerini tamamlayıp, vatandaşların güvenli evlerde yaşaması için projelerine hız kesmeden devam ediyor.

TOKİ depreme dayanıklı sosyal konutlarını tamamladı! Konutlar hak sahiplerine teslim edilecek - 2. Resim

Düzce'de tamamlanan sosyal konutlar 26 Ağustos - 9 Eylül tarihlerinde hak sahiplerine teslim edilecek.

TOKİ depreme dayanıklı sosyal konutlarını tamamladı! Konutlar hak sahiplerine teslim edilecek - 3. Resim

Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

TOKİ depreme dayanıklı sosyal konutlarını tamamladı! Konutlar hak sahiplerine teslim edilecek - 4. Resim

Kamelyaların, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje ile vatandaşlar yeni bir yaşam alanına kavuştu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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