Türkiye'de tüketiciler, son bir yılda ayıplı mal ve hizmetler, yanıltıcı ticari reklamlar ve abonelik sözleşmeleri gibi konularda rekor sayıda şikayette bulundu. Ticaret Bakanlığı'na 223.101, Tüketici Hakem Heyetleri'ne ise 907.515 başvuru yapılırken, uyuşmazlığa konu ürünlerin toplam değeri 12,4 milyar lirayı aştı. Özellikle online alışverişlerde yaşanan 'salatalık yerine kıyafet' veya 'telefon yerine çorap' gibi vakalar, mağduriyetlerin boyutunu gözler önüne serdi.

HABERİN ÖZETİ Tüketici şikayetleri rekor kırdı: 12.4 milyar liralık mağduriyet! Türkiye'de tüketiciler, son bir yılda ayıplı mal ve hizmetler, yanıltıcı ticari reklamlar ve abonelik sözleşmeleri gibi konularda rekor sayıda şikayette bulunarak toplam 12,4 milyar lirayı aşan bir mağduriyet yaşadı. Ticaret Bakanlığı'na 223.101, Tüketici Hakem Heyetleri'ne ise 907.515 başvuru yapıldı. Uyuşmazlığa konu ürünlerin toplam değeri 12,4 milyar lirayı aştı. En çok şikayet edilen ürünler ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri olurken, hizmetler arasında mobil hat aboneliği, kredi kartı üyelik ücretleri, mobilya, cep telefonu ve internet aboneliği öne çıktı. Yanlış ürün gönderimi, ürün kalitesindeki düşüş ve internet alışverişlerinde yaşanan mağduriyetler şikayetlerin ana nedenleri arasında yer aldı. Ticaret Bakanlığı, denetimler sonucunda firmalara yaklaşık 1,7 milyar lira idari para cezası uyguladı. Tüketiciler, CİMER, e-Devlet, e-posta, yazılı dilekçe, TÜBİS ve Alo 175 gibi kanallar aracılığıyla haklarını arayabiliyor.

Ticaret Bakanlığı'na ulaşan şikayetlerin başında ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri gelirken, mobil hat aboneliği, kredi kartı üyelik ücretleri, mobilya, cep telefonu ve internet aboneliği gibi hizmetler de yoğun şikayet alan diğer kategoriler oldu. Tüketiciler, özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde büyük hayal kırıklıkları yaşadı. Örneğin, telefonla sipariş edilen bir giyim ürününün yerine salatalık gönderilmesi veya cep telefonu siparişinde kutudan çorap, elma, armut gibi alakasız ürünlerin çıkması, dolandırıcılık vakalarının ne denli yaygınlaştığını gösterdi.

12.4 MİLYAR LİRALIK MAĞDURİYET VE CEZALAR

Tüketici Hakem Heyetleri'ne yapılan 907.515 başvurunun 849.143'ü karara bağlanırken, bu uyuşmazlıkların ekonomik boyutu dudak uçuklattı. Mağduriyetlerin toplam değeri tam 12,4 milyar lirayı buldu. Ticaret Bakanlığı, denetimler sonucunda tüketicilerin ekonomik menfaatlerini olumsuz etkileyen firmalara karşı sert tedbirler aldı. Bu firmalara uygulanan idari para cezalarının toplamı ise yaklaşık 1,7 milyar liraya ulaştı. Bu cezalar, haksız uygulamaların önüne geçilmesi ve caydırıcılık sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

Sadece yanlış ürün gönderimi değil, ürün kalitesindeki düşüş de şikayetlerin önemli bir nedeni. Tüketiciler, 'iki yıkama sonra ağzı yüzü gidiyor ya da rengi gidiyor, atıyorsun' diyerek kalitesiz tekstil ürünlerinden yakınıyor. Bu durum, tüketicilerin 'verdiğimiz paraya değecek' beklentisinin karşılanmadığını ve ekonomik kayıplara uğradığını gösteriyor.

TÜKETİCİ HAKLARI NASIL ARANIR? BAŞVURU YOLLARI

Mağduriyet yaşayan tüketicilerin haklarını aramaları için çeşitli yollar bulunuyor. Başvurular CİMER, e-Devlet, e-posta ve yazılı dilekçe ile yapılabiliyor. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı'nın özel olarak geliştirdiği Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) üzerinden de online şikayetler iletilebiliyor. Tüketici hakları dernekleri de vatandaşlara yol göstererek hak kayıplarının önüne geçilmesinde önemli bir rol oynuyor.

Tüketicilerin başvurabileceği başlıca kanallar şunlardır:

CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi)

e-Devlet Kapısı

E-posta ve yazılı dilekçe ile ilgili kurumlara başvuru

Ticaret Bakanlığı Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS)

Alo 175 Tüketici Danışma Hattı (Günlük ortalama bin başvuruya cevap veriyor)

Tüketici Hakları Dernekleri

Bu kanallar aracılığıyla yapılan başvurular, tüketicilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve haklarının korunması için kritik öneme sahiptir.

Tüketici haklarının korunması ve haksız ticari uygulamaların engellenmesi, hem bireysel hem de ulusal ekonomi için büyük önem taşıyor. Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri ve uyguladığı cezalar, bu alandaki mücadeleyi sürdürürken, vatandaşların bilinçli olması ve haklarını aramaktan çekinmemesi gerekiyor. Özellikle Ramazan Bayramı gibi alışverişin yoğunlaştığı dönemlerde tüketicilerin daha dikkatli olması ve olası mağduriyetlere karşı önlemlerini alması tavsiye ediliyor.