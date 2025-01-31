TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Açlık sınırı asgari ücreti geçti

31 Ocak 2025 11:33 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 11:48

TÜRK-İŞ’in verilerine göre, Ocak 2025’te açlık sınırı 22 bin 131,06 liraya yükselerek, 22 bin 104 lira olan asgari ücreti ilk aydan geride bıraktı. Aralık 2024’te 21 bin 83 lira olan açlık sınırındaki bu artış, geçim şartlarının zorlaştığını gözler önüne serdi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 2025 yılının Ocak ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Verilere göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 22 bin 131 liraya yükselirken, yoksulluk sınırı 72 bin 88 lira olarak hesaplandı. Böylece, 2024 sonunda belirlenen yeni asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı.

Hükümetin ve işveren temsilcilerinin ortak kararıyla belirlenen yeni asgari ücret, işçilerin maaşlarına yansımadan değer kaybetti. Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artış, temel tüketim ürünleri ve hizmetlere gelen zamların gerisinde kaldı. Yıl sonunda birçok kalemde yüzde 44’ü aşan fiyat artışları yaşanırken, milyonlarca çalışan henüz maaşlarını almadan alım güçlerini büyük ölçüde kaybetti.

BEKÂR BİR ÇALIŞANIN YAŞAM MALİYETİ 29 BİN LİRAYA DAYANDI

TÜRK-İŞ’in raporuna göre, bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti de ciddi oranda arttı. 2025 Ocak itibarıyla, yalnız yaşayan bir kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için en az 28 bin 756 lira harcaması gerekiyor. Bu rakam, asgari ücretle çalışan milyonlarca işçinin geçim sıkıntısını gözler önüne seriyor.

MUTFAK ENFLASYONU YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

TÜRK-İŞ verilerine göre, Ocak 2025 itibarıyla Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama bir önceki aya göre yüzde 4,97 oranında arttı. Yıllık bazda ise gıda harcamalarındaki artış yüzde 47,06 olarak gerçekleşti. Ortalama yıllık artış ise yüzde 60,30’a ulaştı.

TÜRK-İŞ’in verileri, artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında çalışanların zor durumda olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, asgari ücretin alım gücünü hızla yitirdiğini gözler önüne serdi.