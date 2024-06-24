Türkiye'deki araçlar yaşlandı! Trafikteki her dört araçtan biri 21 yaş ve üzerinde

24 Haziran 2024 15:41 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 15:40

OSS verileri, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araçların ortalama yaşını analiz etti.

Türkiye'deki araç pazarıyla ilgili araştırma tehlikeli gerçeği ortaya koydu. Tüketicilerin eskiye oranla araçlarını daha uzun süre elde tuttuğu anlaşıldı.

Trafikteki her dört araçtan birinin 21 yaş ve üzerinde olduğu tespit edildi.

TÜRKİYE'DEKİ ARAÇLAR YAŞLANDI

Türkiye'de trafiğe kayıtlı araçların yüzde 24'ünün 21 yaş ve üzerinde, yüzde 22'sinin 0-5 yaş aralığında ve yüzde 22'sinin 6-10 yaş arasında olduğu anlaşıldı.

Ekonomik zorluklar, artan araç kredilerinden kaynaklı Türkiye'de otomobiller eskise de kullanılmaya devam edildi. Yollarda güvenlik sistemi olmayan pek çok aracın olduğu ortaya çıktı.

BİNEK ARAÇLARIN ORTALAMA YAŞI 14

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği'nin Türkiye'deki araç pazarıyla ilgili araştırmasında araç parkının, yüzde 19'u 11-15 yüzde 13'ü 16-20 yaş arası araçlardan oluştuğu tespit edildi.

2020 yılında binek araçların ortalama yaşı 13,2, hafif ticari araçların 12,3'tü.

2023 yılında ise binek araçların ortalama yaşı 14,1'e, hafif ticari araçların ortalama yaşı 13,6'ya yükseldi.