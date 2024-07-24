Ünlü gayrimenkul uzmanı İpekyolu Projesi'ne dikkat çekti! Bu bölgeden arsa alan paraya para demeyecek

24 Temmuz 2024 15:06 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 15:07

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Arsa yatırımı, uzun vadeli bir yatırım yapmak isteyenleri cezbediyor. Bazı yatırımcılar, arsa yatırımından kısa vadeli kazanç elde etmek yerine, arsa üzerinde bir proje geliştirerek daha yüksek bir getiri elde etmeyi hedefliyor. Tam bu noktada Gayrimenkul Uzmanı Murat Gültekin, arsa ve arazi yatırımı yapmak isteyenler için önemli bir yeri işaret etti. İpekyolu Projesi'ne dikkat çekti.

"SİLİVRİ DEĞİRMEKÖY'E KADAR AL AL" DEDİ

Paranızı doğru yerde değerlendirmek birikimizini büyütmek istiyorsanız belki de en iyi yatırım araçlarından biri arsa olabilir.

Doğru zamanda, doğru yerde, doğru yatırım tercihini yaparak elde edeceğiniz faydayı büyük oranlarda değiştirebilirsiniz.

Ünlü gayrimenkul uzmanı 'Yakın gelecekte çok kıymetli hale gelecek' diyerek arsa alacakları uyardı.

Murat Gültekin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Silivri Değirmenköy… Köy yerinde gibiyiz, İstanbul ile Çerkezköy arasına sıkıştık kaldık demeyin. İpekyolu projesi sebebiyle sizlerin toprakları yakın gelecekte çok kıymetli hale gelecek. başla Değirmeköy’e kadar AL AL. 10 yıl sonra dua et…"