Ünlü gayrimenkul uzmanı İpekyolu Projesi'ne dikkat çekti! Bu bölgeden arsa alan paraya para demeyecek
Arsa fiyatları cezbetmeye devam ediyor. Parasını doğru yerde değerlendirmek isteyen vatandaşlar birikimini büyütmek için en iyi yatırım araçlarından biri olan arsaya yöneliyor. Yatırım amaçlı arsa nereden alınır, sorusuna Gayrimenkul Uzmanı Murat Gültekin, resmi sosyal medya hesabından cevap verdi. Gültekin, 'Çok kıymetli hale gelecek' diyerek uyardı.
Arsa yatırımı, uzun vadeli bir yatırım yapmak isteyenleri cezbediyor. Bazı yatırımcılar, arsa yatırımından kısa vadeli kazanç elde etmek yerine, arsa üzerinde bir proje geliştirerek daha yüksek bir getiri elde etmeyi hedefliyor. Tam bu noktada Gayrimenkul Uzmanı Murat Gültekin, arsa ve arazi yatırımı yapmak isteyenler için önemli bir yeri işaret etti. İpekyolu Projesi'ne dikkat çekti.
"SİLİVRİ DEĞİRMEKÖY'E KADAR AL AL" DEDİ
Paranızı doğru yerde değerlendirmek birikimizini büyütmek istiyorsanız belki de en iyi yatırım araçlarından biri arsa olabilir.
Doğru zamanda, doğru yerde, doğru yatırım tercihini yaparak elde edeceğiniz faydayı büyük oranlarda değiştirebilirsiniz.
Ünlü gayrimenkul uzmanı 'Yakın gelecekte çok kıymetli hale gelecek' diyerek arsa alacakları uyardı.
Murat Gültekin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Silivri Değirmenköy… Köy yerinde gibiyiz, İstanbul ile Çerkezköy arasına sıkıştık kaldık demeyin. İpekyolu projesi sebebiyle sizlerin toprakları yakın gelecekte çok kıymetli hale gelecek. başla Değirmeköy’e kadar AL AL. 10 yıl sonra dua et…"
Cok güzel açıklamışsınız
Sistem için ryzen 5 2600 gtx 1050 ti veya gtx 1650 yeterli olur ps4 çok güçlü bir konsol degil ve oyunu gayet guzel bir şekilde oynatıyor bu sistem de yeter