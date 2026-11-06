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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 14:41

Vargas’ın servis gücü tezgah arkasına taşındı! Espressolab ve Melissa'dan iş birliği

Kahve zinciri Espressolab, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Vargas ile yeni bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Markanın "Normal is Boring" stratejisi kapsamında hayata geçirilen "Bu Servis Normal Değil" kampanyasıyla, Vargas’ın sahadaki servis gücü ile markanın kahve sunum anlayışı bir araya getirildi. İş birliği doğrultusunda milli sporcunun öne çıkardığı ürünler "Vargas’ Choice" seçkisiyle menülere eklendi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Vargas’ın servis gücü tezgah arkasına taşındı! Espressolab ve Melissa'dan iş birliği
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 14:41

Milli voleybolcu Melissa Vargas, ve kulüp kariyerindeki saha içi performansını kahve kültürüyle buluşturan yeni bir marka ortaklığına imza attı. ’in "Normal is Boring" iletişim stratejisi doğrultusunda hayata geçirilen "Bu Servis Normal Değil" projesi kapsamında barista tezgahına geçen milli sporcu, markanın yenilikçi sunum süreçlerini deneyimlerken kişisel tercihlerinden oluşan özel bir menü seçkisi de hazırladı.

TEZGAH ARKASINDA BARİSTA DENEYİMİ VE "VARGAS’ CHOİCE" MENÜSÜ

Espressolab baristaları eşliğinde espresso hazırlama ve latte art süreçlerine katılan Melissa Vargas, kahve yapım aşamalarını bizzat deneyimledi. İş birliği kapsamında milli voleybolcunun favori tariflerinden oluşan ve "Vargas’ Choice" ismiyle menülerde yer alacak öne çıkan ürünler şu şekilde sıralandı:

  • Tahinli Latte
  • Coconut Matcha
  • Protein Shake
Vargas’ın servis gücü tezgah arkasına taşındı! Espressolab ve Melissa'dan iş birliği

"SAHADAKİ DİSİPLİNİ KAHVE DENEYİMİNE TAŞIYORUZ"

Espressolab CMO’su Ersin Kefeli, gerçekleştirilen iş birliğinin marka vizyonu ve spor disiplini arasındaki bağını şu sözlerle ifade etti:

"Sporun dinamizmi, disiplini ve heyecanıyla kahve kültürünün sosyal atmosferinin birbirini tamamladığına inanıyoruz. Melissa Vargas, sahadaki gücü, azmi ve başarılarıyla hepimize ilham veren çok özel bir sporcu. Onun disiplini ve kararlılığı, benimsediğimiz özen ve kalite anlayışıyla tam olarak örtüşüyor. Melissa Vargas’ın sahadaki gücünü, kahve hazırlama ve servis anlayışımızla buluşturduk. ‘Bu Servis Normal Değil’ söylemiyle kahvenin hazırlanmasından sunumuna kadar her aşamada gözettiğimiz kaliteyi vurguluyoruz."

'BARİSTALARI İZLEMEK KOLAY AMA UYGULAMA ÖZEN GEREKTİRİYOR'

Tezgah arkasındaki deneyimini ve kahve hazırlama sürecini değerlendiren A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Vargas ise şu açıklamada bulundu:

"Kahve hazırlamanın kendine özgü bir ritmi var. Baristaları izlerken her şeyi ne kadar rahat yaptıklarını görüyorsunuz ama kendiniz denediğinizde işin hiç de o kadar kolay olmadığını anlıyorsunuz. Markanın özgün tariflerini ekiple birlikte hazırlamak, kahvenin farklı lezzetlerini ve sunumlarını keşfetmek çok keyifliydi. Her tarifin ayrıntılarına dikkat ederek çalışmak, kahveye gösterilen özeni ve Espressolab’deki servis kalitesini daha yakından hissetmemi sağladı. Bu enerjiyi sahadaki dinamizmimizle buluşturan iş birliğimiz heyecan verici."

 

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ETİKETLER
#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#espressolab
#Melissa Vargas
#Tahinli Latte
#Bu Servis Normal Değil
#Ekonomi
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