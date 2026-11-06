Vargas’ın servis gücü tezgah arkasına taşındı! Espressolab ve Melissa'dan iş birliği

Milli voleybolcu Melissa Vargas, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve kulüp kariyerindeki saha içi performansını kahve kültürüyle buluşturan yeni bir marka ortaklığına imza attı. Espressolab’in "Normal is Boring" iletişim stratejisi doğrultusunda hayata geçirilen "Bu Servis Normal Değil" projesi kapsamında barista tezgahına geçen milli sporcu, markanın yenilikçi sunum süreçlerini deneyimlerken kişisel tercihlerinden oluşan özel bir menü seçkisi de hazırladı.

TEZGAH ARKASINDA BARİSTA DENEYİMİ VE "VARGAS’ CHOİCE" MENÜSÜ

Espressolab baristaları eşliğinde espresso hazırlama ve latte art süreçlerine katılan Melissa Vargas, kahve yapım aşamalarını bizzat deneyimledi. İş birliği kapsamında milli voleybolcunun favori tariflerinden oluşan ve "Vargas’ Choice" ismiyle menülerde yer alacak öne çıkan ürünler şu şekilde sıralandı:

Tahinli Latte

Coconut Matcha

Protein Shake

"SAHADAKİ DİSİPLİNİ KAHVE DENEYİMİNE TAŞIYORUZ"

Espressolab CMO’su Ersin Kefeli, gerçekleştirilen iş birliğinin marka vizyonu ve spor disiplini arasındaki bağını şu sözlerle ifade etti:

"Sporun dinamizmi, disiplini ve heyecanıyla kahve kültürünün sosyal atmosferinin birbirini tamamladığına inanıyoruz. Melissa Vargas, sahadaki gücü, azmi ve başarılarıyla hepimize ilham veren çok özel bir sporcu. Onun disiplini ve kararlılığı, benimsediğimiz özen ve kalite anlayışıyla tam olarak örtüşüyor. Melissa Vargas’ın sahadaki gücünü, kahve hazırlama ve servis anlayışımızla buluşturduk. ‘Bu Servis Normal Değil’ söylemiyle kahvenin hazırlanmasından sunumuna kadar her aşamada gözettiğimiz kaliteyi vurguluyoruz."

'BARİSTALARI İZLEMEK KOLAY AMA UYGULAMA ÖZEN GEREKTİRİYOR'

Tezgah arkasındaki deneyimini ve kahve hazırlama sürecini değerlendiren A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Vargas ise şu açıklamada bulundu:

"Kahve hazırlamanın kendine özgü bir ritmi var. Baristaları izlerken her şeyi ne kadar rahat yaptıklarını görüyorsunuz ama kendiniz denediğinizde işin hiç de o kadar kolay olmadığını anlıyorsunuz. Markanın özgün tariflerini ekiple birlikte hazırlamak, kahvenin farklı lezzetlerini ve sunumlarını keşfetmek çok keyifliydi. Her tarifin ayrıntılarına dikkat ederek çalışmak, kahveye gösterilen özeni ve Espressolab’deki servis kalitesini daha yakından hissetmemi sağladı. Bu enerjiyi sahadaki dinamizmimizle buluşturan iş birliğimiz heyecan verici."