Yatırımcılar dikkat! Milli Emlak’tan kaçırılmayacak fırsat: 40 bin TL'si olan tapuyu alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak, Türkiye genelinde uygun fiyatlarla arsa, tarla, bağ ve bahçe gibi taşınmazları ihale yoluyla satışa sunmaya devam ediyor. Yayımlanan ilanlara göre, bazı taşınmazlar 40.000 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı bulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak, Türkiye genelinde birçok taşınmazı ihale yöntemiyle satışa çıkarıyor. Bu kapsamda, Kütahya’nın Simav ilçesinde 629,39 metrekare büyüklüğünde bir arsa, 50.000 TL tahmini bedelle ihaleye sunulacak. Taşınmaz için 15.000 TL teminat bedeli talep edilirken, ihale 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.10’da gerçekleştirilecek.

40 BİN TL’YE ARSA SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde ise 259,41 metrekarelik bir tarla, 40.000 TL tahmini bedelle satışa çıkıyor. Bu taşınmaz için teminat bedeli 8.000 TL olarak belirlenirken, ihale 29 Temmuz 2025 saat 13.20’de yapılacak.

Milli Emlak’ın yayımladığı güncel duyurular incelendiğinde, farklı şehirlerde yüzlerce taşınmazın uygun fiyatlarla satışa sunulduğu görülüyor. İlanlarda, 40.000 TL’nin altında fiyatlarla tarlalar ve 50.000 TL’den başlayan arsalar dikkat çekiyor. Satışa çıkarılan taşınmazlar ve başvuru koşulları hakkında detaylı bilgilere Milli Emlak’ın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Milli Emlak, bu satışlarla hem vatandaşların uygun fiyatlarla taşınmaz sahibi olmasını sağlıyor hem de kamuya ait gayrimenkullerin ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunuyor.