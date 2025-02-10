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Ekonomi
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Editor
 | Kübra Çelepi

Yeni elektrik tarifi geliyor: Muaf tutulacak gruplar listesi açıklandı! Fatura şoku olmayacak

Elektrik tarifesinde istisna hamlesi geldi. Muaf gruplar belli oldu. Planlı kesintilerde öncelik tanınacak. Öte yandan elektrik faturalarında muafiyet şartları da açıklandı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 12:53

Yeni elektrik tarifesinde istisna geldi. Düşük tüketim sahipleri ve özel gruplar rahat nefes alacak. Elektrik tarifesinde yeni düzenlemeye göre camiler cemevleri şehit yakınları gaziler tarımsal faaliyetler köy içme suları AFAD'ın geçici barınma yerleri ve sağlık cihazına bağlı hastalar yeni tarifeden muaf tutulacak.

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEM YENİ KURALLAR

Elektrik dağıtımında yenilik başladı. Muaf olacak grupların listesi açıklandı. CNBC-E'nin haberine göre,  yeni dönemin başlaması sonrasında camiler, cemevleri, şehit yakınları, gaziler, tarımsal faaliyetler, köy içme suları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) geçici barınma yerleri ve sağlık sorunları nedeniyle cihaza bağlı hastaların ikamet ettiği meskenlerin yeni elektrik tarifesinden muaf tutulacak.

ELEKTRİK FATURALARINDA DEĞİŞİKLİK

Yeni tarifeye göre 2025 yılında aylık 417 kilovatsaat tüketim yapan gruplar, 1 Şubat itibarıyla sübvansiyonlardan yararlanamayacak. Düşük tüketime sahip abonelerin faturalarında herhangi bir değişiklik olmazken, yüksek tüketim yapan abonelerin faturalarında artış yaşanacak.

SAĞLIK DESTEK CİHAZLI HASTALARA MÜJDE

Sağlık sorunları sebebiyle cihaza bağlı tüketicilerin, son kaynak tedarik tarifesi kapsamındaki limiti yılda 100 milyon kilovatsaat olarak uygulanmaya devam edecek.

Elektrik dağıtım şirketleri, elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan tüketicilerin yazılı başvurularını alarak işlemleri gerçekleştirecek. Şirketler ayrıca bu istisnadan yararlanan abonelere sağlık raporunun süresi dolmadan 20 gün önce raporun yenilenmesi gerektiğini hatırlatacak.

YENİ TARİFEDEN MUAF TUTULACAK GRUPLAR

Camiler, cemevleri, şehit yakınları, gaziler, tarımsal faaliyetler, köy içme suları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) geçici barınma yerleri ve sağlık sorunları nedeniyle cihaza bağlı hastalar yeni tarifeden muaf olacak.

PLANLI KESİNTİLERDE İSTİSNA

Planlı elektrik kesintileri durumunda ise bu tüketiciler, elektrik dağıtım şirketleri tarafından belirlenen iletişim araçlarıyla öncelikli olarak bilgilendirilecek.

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