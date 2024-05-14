Al Nassr'dan Anderson Talisca kararı! Süper Lig devleri pusuda

14 May 2024 17:48 - Güncelleme : 14 May 2024 17:50

Son dakika! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Son dakika! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray 90'da kazandı! Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!

Galatasaray 90'da kazandı! Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca yeni sezonda yeni bir maceraya yelken açabilir.

AL NASSR, TALISCA'YI GÖZDEN ÇIKARDI!

Gazeteci Rudy Galetti, Al Nassr'ın yabancı sınırında yer açmak için Anderson Talica'yı gözden çıkarılabilir olarak gördüğünü ifade etti.

Al Nassr, adı her transfer döneminde Süper Lig'in devleriyle anılan yıldız futbolcu için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

SÜPER LİG DEVLERİ PUSUDA

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın geçtiğimiz dönemlerde zaman zaman nabız yokladığı ancak yüksek maliyeti ve Talisca'nın Suudi Arabistan'dan ayrılmak istememesi nedeniyle transfer olgunlaşmamıştı.

TALİSCA SICAK BAKIYOR

Al Nassr'ın Talisca'yı gözden çıkarmasının ardından Süper Lig devlerinin iştahı yeniden kabardı.

Brezilyalı futbolcunun da Suudi Arabistan'dan ayrılması halinde Türkiye'de yeniden forma giymeye sıcak bakabileceği öne sürüldü.

GALATASARAY-FENERBAHÇE YARIŞI OLABİLİR!

Özellikle Süper Lig'de üst üste 2. şampiyonluğuna koşan Galatasaray ile Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un seçim rekabetine gireceği Fenerbahçe'nin Talisca'nın transferi için kapışacağı iddia edildi.

25 MAÇTA 25 GOL-4 ASİST

Anderson Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 25 maçta forma giyerken 25 gol attı ve 4 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Talisca'nın Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.