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Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Eylül 2024 20:35 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 20:39
Fenerbahçe&#039;de Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlandı!

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, çalışmalara devam edildi.

Fenerbahçede Kasımpaşa mesaisi devam etti

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Sarı-lacivertlilerin idmanı, pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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