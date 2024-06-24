Son dakika! Türkiye-Çekya maçının hakemi belli oldu!

24 Haziran 2024 11:54 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 12:05

Türkiye Gürcistan ile aynı puanda olursa ikili averaja bakılacak

Türkiye Gürcistan ile aynı puanda olursa ikili averaja bakılacak

Türkiye Çekya'ya yenilirse en iyi üçüncü olarak son 16'ya kalmak için yarışacak

Türkiye Çekya'ya yenilirse en iyi üçüncü olarak son 16'ya kalmak için yarışacak

Türkiye Çekya'yı yenerse veya berabere kalırsa kesin olarak gruptan çıkacak

Türkiye Çekya'yı yenerse veya berabere kalırsa kesin olarak gruptan çıkacak

EURO 2024'de F grubunun son maçında oynanacak Türkiye-Çekya karşılaşmasını Istvan Kovacs yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Volkspark Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Kovacs'ın yardımcıları aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas yapacak.

Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.

İKİNCİ KEZ MAÇIMIZI YÖNETECEK

A Milli Takımımız, Kovacs yönetiminde daha önce 1 maça çıktı ve kaybetti.

Türk takımları ise Kovacs yönetiminde çıktığı 4 maçta 2 kez kazanabildi. 1 maçı kaybeden Türk ekipleri bir maçta da berabere kaldı.