Türkiye - İzlanda maçı 11'leri açıklandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Eylül 2024 20:39 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 20:42
A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta maçında İzlanda'yı evinde konuk ediyor. Karşılaşmanın 11'leri açıklandı.
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 2'nci haftasında A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın 11'leri açıklandı.
İLK 11'LER
Türkiye: Mert Günok, Merih, Kerem, Arda, Umut, Hakan, Eren, Abdülkerim, İsmail, İrfan Can, Mert Müldür
İzlanda: Valdimarsson, Palsson, Hermannson, Gudmundsson, Sigurdsson, Thorsteinsson, Finsson, Thordason, Anderson, Gretarsson, Gudjohnsen
Kaynak: tgrthaber.com