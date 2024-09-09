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Türkiye - İzlanda maçı 11'leri açıklandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Eylül 2024 20:39 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 20:42
Türkiye - İzlanda maçı 11&#039;leri açıklandı!

A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta maçında İzlanda'yı evinde konuk ediyor. Karşılaşmanın 11'leri açıklandı.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 2'nci haftasında A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın 11'leri açıklandı.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Merih, Kerem, Arda, Umut, Hakan, Eren, Abdülkerim, İsmail, İrfan Can, Mert Müldür

İzlanda: Valdimarsson, Palsson, Hermannson, Gudmundsson, Sigurdsson, Thorsteinsson, Finsson, Thordason, Anderson, Gretarsson, Gudjohnsen

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Kaynak: tgrthaber.com
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