Moskova Havalimanı’nda dehşet anları! 2 yaşındaki bebeği kaldırıp yere çarptı

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’nda dehşet verici bir olaya sahne oldu. Ggüvenlik kamerasınaz yansıyan görüntüleri, bir erkek turistin 18 aylık savunmasız bir bebeği aniden yerden kavrayarak başı üstü beton zemine fırlattığı anı ortaya koydu.

Başından ve omurgasından ağır yaralanan küçük çocuğun komada yaşam mücadelesi verdiği, kafatasında ciddi kırıklar oluştuğu ve omuriliğinde de zedelenme tespit edildiği bildirildi.

Saldırganın 31 yaşındaki Belarus vatandaşı Vladimir Vitkov olduğu tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Vitkov’un önce bebeğin yanında duran valizi inceleyerek çevresini kolaçan ettiği, ardından aniden bebeği kavrayıp yere fırlattığı görülüyor. Saldırı anında olay yerine koşan bir yolcu, ağır yaralı bebeği kucağına alarak yardım etmeye çalıştı.

Rus yetkililer, eylemin ırkçı ya da başka bir nefret saikiyle gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriliyor. Nitekim yerel basına göre, çocuk ve annesi İran’daki bombalamalardan kaçarak Rusya’ya sığınmıştı. Olay, annenin uçuş sonrası bebek arabasını almak için ayrıldığı sırada yaşandı.