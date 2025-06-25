Fethiyeli esnaf isyan etti: Haziran bitti ortalıkta insan yok!

Turizmde bu sene yaşanan gözle görülür durgunluk, birçok gözde turistik beldesinde esnafı zor durumda bıraktı. Fethiye’de bir işletme sahibi sosyal medyadan paylaştığı video ile durumun vahametini gözler önüne seren sözler sarf etti. “Haziran bitti temmuza giriyoruz, ortalıkta insan yok" diyen esnaf sözlerini şöyle sürdürdü: "Fethiye dediğin yer İngilizlerin, İrlandalıların geldiği yer. İnsanlar kış boyunca yazı bekleyip bir yığın masraf yaparken durum bu. Ortalıkta kimse yok."