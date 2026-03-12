Menü Kapat
Abdullah Güler'den Çelik Kubbe mesajı: "Türkiye emin ellerde"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İran'dan Türkiye'ye atılan füzelerle ilgili bir soru üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Çelik Kubbe sisteminin alt, orta ve üst katmana kadar çok üst düzey bir sistem olduğuna dikkat çeken Güler, "Türkiye emin ellerdedir" dedi.

Abdullah Güler'den Çelik Kubbe mesajı:
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti grup fuaye alanında Türkiye gündemine ve ABD-İsrail-İran savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. İran’a saldırılar sonrasında Türkiye’ye atılan füzelerle ilgili sorulan soru üzerine Güler, Patriot ve Avrupa füze sistemlerinin Türkiye’ye satılmadığı hatırlattı.

"ALT, ORTA VE ÜST KATMANA KADAR ÇOK ÜST DÜZEY"

Türkiye'de savunma sanayi üretiminin yüzde 80’lerin üzerine çıktığının altını çizen Güler, "Bakın biz mimarisini inşa ettik. Çelik kubbe mimarisi sadece geleneksel manadaki bir savunma sistemi değil" dedi.

Abdullah Güler'den Çelik Kubbe mesajı: "Türkiye emin ellerde"

"ÇELİK KUBBE İLE TÜRKİYE EMİN ELLERDE"

Çelik Kubbe'nin çok katmanlı bir sistem olduğu aktaran Güler, "Yani alçak irtifada veya dron dediğimiz veya diğer farklı balistik ve hipersonik füzeleri engelleme noktasında alt katmandan orta katmana ve üst katmana kadar çok üst düzey. Türkiye emin ellerdedir" diye konuştu.

Abdullah Güler'den Çelik Kubbe mesajı: "Türkiye emin ellerde"

ÇELİK KUBBE'NİN ÖZELLİKLER NELER?

Entegre Hava Savunma Ağı

  • Merkezi Yönetim: Çelik Kubbe bir füze değil, farklı menzillerdeki tüm hava savunma sistemlerinin tek bir ağ altında birleştirilmesidir.
  • Yapay Zeka Desteği: Radarlardan gelen veriler yapay zeka ile analiz edilerek, tehdide karşı en uygun silah sistemi otomatik olarak seçilir.
  • RADNET ve HERİKKS: Mevcut radar ağları ve Hava Savunma Erken İkaz Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS) projeye tam entegre edilir.

Katmanlı Savunma Yapısı

  • Çok Alçak İrtifa: Gökberk (Lazer), Şahin ve İhtar gibi sistemlerle drone ve İHA'lara karşı savunma.
  • Alçak İrtifa: Korkut (Kundağı Motorlu Namlulu Sistem) ve Sungur füzeleri.
  • Orta İrtifa: Hisar-A+ ve Hisar-O+ füze sistemleri.
  • Yüksek İrtifa ve Uzun Menzil: Siper füze sistemi.
Abdullah Güler'den Çelik Kubbe mesajı: "Türkiye emin ellerde"

Gerçek Zamanlı Veri Paylaşımı

  • Ortak Resim: Sadece karadaki bataryalar değil, İHA’lar, uçaklar ve gemilerdeki radarlar da sisteme veri aktarır. Böylece tüm unsurlar aynı hava resmini görür.
  • Datalink Bağlantısı: Sistemler birbirleriyle haberleşerek bir bölgede mühimmatı biten bir ünitenin yerine diğerinin devreye girmesini sağlar.

Çoklu Tehdit İmhası

  • Aynı anda çok sayıda hedefi (savaş uçağı, helikopter, seyir füzesi, balistik füze ve drone sürüleri) takip edebilir ve etkisiz hale getirebilir.
  • Hava sahasını 360 derece kapsama alanı ile koruma altına alır.

Yerli ve Milli Teknoloji

  • Tam Bağımsızlık: Yazılımından donanımına, çiplerinden arama başlıklarına kadar dışa bağımlılığı minimize eder. Bu sayede ambargolardan etkilenmeden operasyonel kalabilir.
  • Milli Sensörler: ASELSAN üretimi olan EİRS (Erken İhbar Radar Sistemi) gibi gelişmiş radarlar sistemin gözü görevini görür.
ETİKETLER
#türkiye savunma sanayii
#Çelik Kubbe
#Hava Savunma Sistemleri
#Yerli Teknoloji
#Abd İsrail İran Savaşı
#Gündem
