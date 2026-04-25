Adalet Bakanlığı harekete geçti! 75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı” harekete geçti. Gülistan Doku cinayetinin ardından harekete geçen ekipler faili meçhul soruşturma dosyalarını yakından incelemeye aldı. 75 ilde tespit edilen 638 soruşturma dosyası ile 693 maktule tarihi adım atıldı.

638 DOSYA MERCEK ALTINA ALINDI

Bakan Gürlek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız ile kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere toplum vicdanını yaralayan tüm dosyaları yeniden mercek altına alıyoruz.

Bu çerçevede faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkardık. Ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz taramalar neticesinde, 75 ildeki 638 dosya ve 693 maktule ilişkin kapsamlı inceleme sürecini başlattık. Delile dayalı, titiz analiz ve güçlü koordinasyon ile cezasızlığa geçit vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı kılmak, her bir dosyada hakikati ortaya çıkarmak ve milletimizin vicdanını rahatlatmak için kararlılıkla çalışıyoruz.

Konu Detay Başlatılan Birim Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı” Harekete Geçme Nedeni Gülistan Doku cinayetinin ardından Kapsam Faili meçhul soruşturma dosyalarının incelenmesi Genel İnceleme Sayısı 75 ilde tespit edilen 638 soruşturma dosyası ve 693 maktul Bakanlık Açıklaması Kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere toplum vicdanını yaralayan tüm dosyaların yeniden mercek altına alınması, kurumsal kapasitenin en üst seviyeye çıkarılması, delile dayalı, titiz analiz ve güçlü koordinasyon ile cezasızlığa geçit verilmemesi. Hedef Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı kılmak, her bir dosyada hakikati ortaya çıkarmak ve milletin vicdanını rahatlatmak. İl Bazında Yoğunluk (İlk Sıradakiler) İzmir: 49 dosya, 51 maktul

Sakarya: 34 dosya, 35 maktul

Trabzon: 30 dosya, 31 maktul Diğer Dikkat Çeken İller Giresun: 29 dosya, 32 maktul

Tokat: 29 dosya, 32 maktul

Tekirdağ: 29 dosya, 31 maktul

Malatya: 24 dosya, 24 maktul

Kahramanmaraş: 19 dosya, 21 maktul

Çanakkale: 17 dosya, 28 maktul İlk 15 İl Arasında Yer Alanlar Bursa: 16 dosya, 18 maktul

Düzce: 16 dosya, 18 maktul

Diyarbakır: 17 dosya, 18 maktul

Uşak: 15 dosya, 17 maktul

Elazığ: 15 dosya, 15 maktul

Kütahya: 15 dosya, 15 maktul Metropol İncelemeleri Ankara ve İstanbul'da 10'ar dosya ve 10'ar maktul yönünden incelemeler Daire Başkanlığının Görevleri Sadece dosya incelemekle kalmayıp, derdest bulunan dosyaların sistematik analizini sağlayacak yöntemler geliştirmek, teknik, kriminal ve analitik yöntemler konusunda rehberlik yapmak, ilgili kurumlar arasında güçlü bilgi akışı tesis etmek.

TÜRKİYE'NİN FAİLİ MEÇHUL HARİTASI ÇIKARTILDI

Bakanlık kaynaklarından elde edilen verilere göre, toplumda büyük yankı uyandırabilecek nitelikteki faili meçhul cinayetler ve maktül vakaları ülke genelinde tek tek derlendi. İlk etapta 75 ilde toplam 638 dosya ve 693 maktul için inceleme başlatıldı. Bakanlığın verilerine göre, inceleme kapsamına alınan dosya ve maktul sayılarında bazı iller yoğunluklarıyla dikkat çekiyor.

Yapılan sıralamada; İzmir 49 dosya ve 51 maktul ile ilk sırada yer alırken, onu 34 dosya ve 35 maktul ile Sakarya , 30 dosya ve 31 maktul ile Trabzon takip ediyor. Listenin devamında; Giresun 29 dosya ve 32 maktul , Tokat 29 dosya ve 32 maktul ve Tekirdağ 29 dosya ve 31 maktul ile dikkat çekerken; Malatya 24 dosya ve 24 maktul , Kahramanmaraş 19 dosya ve 21 maktul ve Çanakkale 17 dosya ve 28 maktul ile yüksek sayılara sahip öncelikli iller arasında bulunuyor.

İlk 15 ili tamamlayan; Bursa 16 dosya ve 18 maktul , Düzce 16 dosya ve 18 maktul, Diyarbakır 17 dosya ve 18 maktul, Uşak 15 dosya ve 17 maktul, Elazığ 15 dosya ve 15 maktul ve Kütahya 15 dosya ve 15 maktul illerindeki faili meçhul vakalar; adaletin tecellisi ve cezasızlıkla mücadele vizyonu doğrultusunda titizlikle mercek altına alınacaktır. Ankara ve İstanbul illeri gibi metropollerde ise önem arz eden 10'ar dosya ve 10'ar maktul yönünden incelemeler yürütülecek.

SİSTEMATİK İNCELEME YAPACAK VE KOORDİNASYON YÜRÜTÜLECEK

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, sadece dosya incelemekle kalmayıp Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde derdest bulunan dosyaların sistematik şekilde analiz edilmesini sağlayacak yöntemler de geliştiriyor. Suçların cezasız kalmaması adına teknik, kriminal ve analitik yöntemler konusunda rehberlik yapılarak, ilgili kurumlar arasında güçlü bir bilgi akışı tesis edilecek.