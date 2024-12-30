Araç fiyatları piyasanın çok altında! Suriyelilerin dönüş hazırlığı: Araba pazarına akın ettiler

30 Aralık 2024 09:26 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 09:28

Hatay’da yaşayan ve yıllar sonra Baas rejiminin yıkılmasıyla birlikte ülkelerine dönmek için hazırlanan Suriyeliler, araçlarını satmaya başladı. Araba pazarına akın eden Suriyeliler, araçlarını piyasanın altında satışa sundu.

Suriye'de 13 yıllık iç savaşın sona ermesi ve 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından insanlar uzun yıllar sonra ülkelerine dönmeye başladı. Hatay​'da yaşayan Suriyeliler de ülkelerine dönüş için hazırlıklar yapıyor. Suriyeliler, yeni bir hayat kurabilmek için sahip oldukları ev ve araçları satışa çıkarmaya başladı.

PİYASASININ ALTINDA ARAÇ SATIŞI

Araçlarını satmak isteyenler, Antakya’nın Haraparası Mahallesi’nde kurulan pazarda, 300 bin TL ile 500 bin TL arasında değişen araçlarını piyasa değerinin altında satışa sundu. Suriyelilerin araçlarını hızlı bir şekilde elden çıkarmak istemesi, araba pazarındaki hareketliliği artırdı.

"ARABAYI SATIP MEMLEKETE GİDECEĞİM"

Araba pazarına 2 haftadır gelerek arabasını 300 bin TL'ye satıp ülkesine dönmek isteyen Muhammed İsmail, “Araba pazarına geldik. Burada arabamı satıp birkaç ay sonra Suriye​'ye gideceğim. Araba pazarına 2 haftadır geliyorum ama daha satamadım. İdlib'e gideceğim. 13 yıldır burada yaşıyorum. Arabayı satıp memlekete gideceğim. 13 yıldır gitmedim ve birkaç aya gideceğim duruma bakacağım. Suriye'de ev yok ama oraya gideceğim. Ev yapacağım. Buradan Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanına, Türk milletine ve devlete çok teşekkür ederim. İnşallah arabamı satacağım. Arabayı 300 bin TL'ye satmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

"ARAÇLARINI ELDEN ÇIKARMAK İÇİN UYGUN FİYATLARA VERİYORLAR"

Esad rejimi bittikten sonra bütün Suriyelilerin araçlarını satmak için araba pazarına gelmeye başladığını söyleyen Ömer Arslaner de, “Burası araba pazarı her hafta pazar günü kuruluyor. Beşar Esad rejimi bitmeden önce hiçbir Suriyeli burada aracını satmıyordu. Hatta önceden buraya gelip araç alırlardı ama satmaya hiç gelmezlerdi. Beşar Esad rejimi bittikten sonra bütün Suriyeli arkadaşlar buraya gelip araçlarını satmaya çalışıyorlar. Araçlarını satan Suriyeliler memleketlerine gidiyorlar. Suriyeliler piyasaya göre araçlarını ucuza satıyorlar ve arabamı satıp ülkeme geri döneceğim diyorlar. Arabasını satıp memleketine gittikten sonra işlerine ve hayatına orada devam edecek. Suriyelilerin araçlarını ucuza satması piyasayı etkiliyor. Araçlarını elden çıkarmak için uygun fiyatlara veriyorlar. Burada her hafta 5 veya 7 Suriyeli araçlarını satmaya geliyorlar” diye konuştu.