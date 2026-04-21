Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve 19 kişi adliyeye sevk edildi

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında olduğu 20 üst düzey belediye yöneticisi gözaltına alındı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edildi. İncelemelerde, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlendi.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı. Zanlılar, bu sabah hastanede sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı’na gönderildi.