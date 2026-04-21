Geçtiğimiz günlerde CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında olduğu 20 üst düzey belediye yöneticisi gözaltına alındı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edildi. İncelemelerde, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlendi.

HABERİN ÖZETİ Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve 19 kişi adliyeye sevk edildi CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 20 üst düzey yönetici, yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 20 kişi gözaltına alındı. Firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı tespit edildi. Ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı ve Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildiler.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı. Zanlılar, bu sabah hastanede sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı’na gönderildi.