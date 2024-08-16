Aydın yangınında gazeteciler zor anlar yaşadı! Rüzgar bir anda yön değiştirdi

16 Ağustos 2024 22:56 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 23:00

Aydın'ın Bozdağan ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar alevlerin yükseldiğini fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere 3 helikopter ve 2 uçak havadan destek vererek müdahalede bulundu. Gece çöktüğünde ise karadaki ekipler ve gece görüşlü helikopterlerle yangın söndürme çalışmaları sürdürüldü. Yangının Örmepınar Mahallesi'ne yaklaşması üzerine, güvenlik amacıyla 45 kişi tahliye edildi.

TERS RÜZGAR GAZETECİLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Her iki tarafta yükselen alevleri kaydeden gazeteciler ve yangın söndürme çalışmalarına katılan gönüllüler, rüzgarın etkisiyle aniden yön değiştiren alevler yüzünden zor anlar yaşadı. Metrelerce yükseğe ulaşan alevler arasında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan gazeteciler ve gönüllüler, hızla olay yerinden uzaklaşarak kendilerini kurtardı.