Beykoz'da orman yangını! Boğazın üstüne dumanlar yükseldi 

16 Ağustos 2024 18:52 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 18:54

İklim değişikliği sonrası yazın artan sıcaklıklar Türkiye'de de etkisini gösterdi. Bugün İzmir ve Manisa'da ormanlık alanda çıkan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılırken İstanbul Beykoz'da da dumanlar yükseldi.

BEYKOZ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI!

Gümüşsu Mahallesi'nde akşam saatlerine boğaza yakın bir ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İBB'ye bağlı itfaiye ekipleri, polis ekibi ile yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Yangın, ekiplerin karardan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Polisler yangınla ilgili inceleme başlattı.