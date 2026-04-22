Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bakan Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüştü!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ile bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, cami restorasyonlarından Ayasofya’daki çalışmalara, hac organizasyonundan deprem bölgesindeki ihya faaliyetlerine kadar geniş bir başlık yelpazesi ele alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 15:33

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı ile Bakanlıkta bir araya gelerek önemli başlıkları değerlendirdi. Görüşmede, özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar ön plana çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüştü!

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı ile bir araya gelerek Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışmalarını, cami restorasyonlarını, Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki çalışmaları, hac organizasyonunu ve deprem bölgesindeki ihya çalışmalarını değerlendirdi.
Görüşmede Vakıflar Genel Müdürlüğünün yürüttüğü cami restorasyonları ön plana çıktı.
Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki çalışmalar ve hac organizasyonu hakkında başlıklar ele alındı.
Restorasyonu süren ve tamamlanan camiler ile deprem bölgesinde gerçekleştirilen ihya çalışmaları değerlendirildi.
Tarihi mirasın korunması, ihyası ve gelecek nesillere aktarılması noktasında kurumlar arasındaki iş birliğinin sürdürüleceği vurgulandı.
Deprem bölgesindeki tarihi ve dini yapıların ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların mevcut durumu değerlendirildi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

"İŞ BİRLİĞİ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Ersoy, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:
“Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Safi Arpaguş ile Bakanlığımızda bir araya geldik.
Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü cami restorasyonları, Ayasofya-i Kebir Camii’ndeki çalışmalar, hac organizasyonuna ilişkin başlıklar, restorasyonu süren ve tamamlanan camiler ile deprem bölgesinde gerçekleştirilen ihya çalışmalarını değerlendirdik.
Tarihî mirasımızın korunması, ihyası ve gelecek nesillere aktarılması noktasında kurumlarımız arasındaki iş birliğini kararlılıkla sürdürüyoruz.”

GENİŞ KAPSAMLI GÜNDEM

Görüşmede, Türkiye genelinde sürdürülen cami restorasyon projeleri detaylı şekilde ele alındı. Devam eden çalışmaların yanı sıra tamamlanan projeler de değerlendirildi. Ayasofya’daki uygulamalar ve hac organizasyonuna ilişkin başlıklar da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL VURGU

Deprem bölgesinde yürütülen ihya çalışmaları da görüşmenin ana başlıklarından biri oldu. Bölgedeki tarihî ve dinî yapıların ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların mevcut durumu değerlendirildi. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sürecin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.