Bakan Kurum, Malatya depremi sonrası hasarlı bina sayısını açıkladı
Malatya'da dün öğle saatlerinde 5,9 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili son durumu açıkladı. Kurum, Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edildiğini bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5,9 büyüklüğündeki Kale depremi sonrası hasar tespit çalışmalarıyla ilgili son durumu açıkladı.
HASARLI BİNA SAYISI AÇIKLANDI
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız” ifadelerini kullandı.
BİN 211 İHBAR DEĞERLENDİRİLDİ
Bugün itibarıyla Malatya’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı 25 ekip, Elazığ’da ise 27 ekiple hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. İki ilde bin 211 ihbar değerlendirildi.