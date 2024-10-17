Bakan Kurum, Malatya depremi sonrası hasarlı bina sayısını açıkladı

17 Ekim 2024 09:22 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 09:36

Malatya'da dün öğle saatlerinde 5,9 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili son durumu açıkladı. Kurum, Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edildiğini bildirdi.

Malatya depreminin ardından uzman isimden 2 nokta için kritik uyarı: "Yıkım olabilir"

Malatya depreminin ardından uzman isimden 2 nokta için kritik uyarı: "Yıkım olabilir"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum​, 5,9 büyüklüğündeki Kale depremi sonrası hasar tespit çalışmalarıyla ilgili son durumu açıkladı.

HASARLI BİNA SAYISI AÇIKLANDI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

BİN 211 İHBAR DEĞERLENDİRİLDİ

Bugün itibarıyla Malatya’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı 25 ekip, Elazığ’da ise 27 ekiple hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. İki ilde bin 211 ihbar değerlendirildi.