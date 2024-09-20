Balıkesir merkezli 3 ilde dev uyuşturucu operasyonu: 50 tutuklama!

20 Eylül 2024 20:25 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 20:31

Balıkesir merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 ilde belirlenmiş adreslere nokta operasyon düzenlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 52'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 50'si tutuklanarak, cezaevine gönderildi…

Kocaeli'nde ölümlü müzikhol kavgasının cezası kesildi: Çok sayıda tutuklama var!

Kocaeli'nde ölümlü müzikhol kavgasının cezası kesildi: Çok sayıda tutuklama var!

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Balıkesir​ merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu​ operasyonunda, gözaltına alınan 52 şüpheliden 50'si tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ve silahlarla birlikte çok sayıda para ele geçirildi.

300 POLİSLİ DEV OPERASYON​

Edremit ve Burhaniye Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Balıkesir merkezli İstanbul ve Bursa illerinde internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden uyuşturucu ticareti yapan 52 kişi yakalanmıştı. Operasyona 300 polis​ 90 ekip halinde katılımıyla toplam 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyona 1 helikopter ve 3 İHA hava desteği verirken, 14 narkotik köpeği de arama çalışmalarında kullanıldı. Operasyonda 52 şüpheli​ gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 57 gram esrar, 1,41 gram metamfetamin, 1,10 gram kenevir tohumu, 43 sentetik hap, 8 ecstasy, ruhsatsız 4 tabanca, 4 tüfek, 103 tabanca mermisi, 1 uyuşturucu öğütücü, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 565 Türk lirası ve 300 avro ele geçirildi. Diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

50 TUTUKLAMA!

Polisteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 52'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 50'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.