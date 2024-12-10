Bugünün en önemli haberleri | 10 Aralık 2024 haber özetleri

10 Aralık 2024 17:28 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 19:14

Tgrthaber.com günün en önemli ve en çok okunan haberlerini sizler için derledi. İsrail krizi fırsata çevirdi. Ordu, Golan Tepeleri'ni işgal ettikten sona Şam'ın 25 kilometre yakınına kadar ulaştı. Türkiye bu ilerleyişi şiddetle kınarken, Bakan Fidan, Şam’a büyükelçilik açılabileceğinin sinyalini verdi. Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı maratonu başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kritik bir açıklama yaparak ‘en iyi seviyeye çıkaracağız’ dedi. İşte ekonomiden siyasete, gündemden spora kadar 10 Aralık günün en önemli haberleri…

10 Aralık 2024’te Türkiye​ ve dünya gündemi oldukça hareketliydi... Dünyadaki ve Türkiye’deki en önemli ve en çok okunan haberleri tgrthaber.com sizler için derledi. İşte 10 Aralık günün en önemli gelişmeleri…

İSRAİL SURİYE’DEKİ KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Suriye​'de muhaliflerin Şam​'ı ele geçirmesiyle birlikte Esad rejiminin sonunu getirdi. Suriye yönetiminde geçiş süreci yaşanırken İsrail harekete geçti. Suriye topraklarına saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, Şam olmak üzere birçok noktaya saldırı düzenledi. 250'den fazla askeri hedefi imha etti. Şam'da kimyasal silah üretim tesisi olduğunu öne sürülen bir binada vuruldu. İsrail ordusunun Golan Tepeleri'ni işgal ettikten sona Şam'ın 25 kilometre yakınına kadar ulaştığı bildirildi. İsrail ordusunun Suriye'deki ilerleyişine Türkiye'den de tepki gecikmedi. Türkiye bu ilerleyişi şiddetle kınarken, Bakan Fidan, Şam’a büyükelçilik açılabileceğinin sinyalini verdi.



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DÖNÜŞ HIZLI BAŞLADI! AKIN AKIN GİDİYORLAR

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte, Türkiye'de sığınmacı olan milyonlarca Suriyeli için de dönüş yolu açıldı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, ilk gün öğlene kadar 22 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü söyledi. Yerlikaya, Suriyelilerin dönüşleri için sınırda hazırlıklar yapıldığı da ifade edildi.



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TÜRK ASKERİ SURİYE'YE GİRECEK Mİ? UZMAN İSİMDEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Milli Suriye Ordusu, Esad rejimini yıktıktan sonra bölgede mezhep birliği yaparak, evlerinden uzakta yaşayan Suriyeli mültecileri ülkelerine geri çağırdı. Türkiye'de ve farklı ülkelerde yaşayan mülteciler, Suriye sınırına doğru hareket etmeye başladı. Öte yandan uluslararası medyalarda yer alan haberlere göre; İsrail ordusu Şam'a doğru hareket etmeye başladı. Konuyla ilgili tgrthaber.com'a konuşan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ; 'Bölgede süreç tıkanırsa Türkiye hiç gözünü kırpmadan direkt müdahale edecek.' ifadelerini kullandı.



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ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN MARATON BAŞLADI! İŞTE İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısına saat 16.00'da başladı. Toplantı 16.55'te sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirdi. İkinci toplantı tarihi 16 Aralık Pazartesi günü olarak belirlendi. Yapılan 3 toplantının ardından net/brüt asgari ücret zammı resmileşecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak karar yeni yılda maaşlara yansıyacak.

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ERDOĞAN’DAN MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARIYLA İLGİLİ KRİTİK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Ekonomideki hedefleri bozmadan mümkün olan en iyi noktaya çıkarmayı arzu ediyoruz. Sabit gelirlilerin durumunu en iyi seviyeye çıkaracağız. Önümüzde asgari ücret, memur ve emekli maaşları gibi kritik kararlar var” ifadelerini kullandı.



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EHLİYETTE YENİ DÖNEM! YAŞ SINIRI DEĞİŞTİ

Türkiye’de sürücü ehliyeti kurallarında önemli değişiklikler yapıldı. 9 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, bazı ehliyet sınıfları için yaş sınırları düşürüldü. Ayrıca yeni düzenleme ile yaşlı sürücülerle ilgili denetimler de arttı.



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VAN’DA KORKUNÇ KAZA! 21 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Van-Erciş kara yolunda sabah saatlerinde sis ve yolun kaygan olması nedeniyle feci bir kaza meydana geldi. Van Valisi Ozan Balcı, meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 51 kişinin de yaralandığını söyledi.



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DENİZ AKKAYA’YA YAKALAMA KARARI

Kızının vesayet davasına bakan kadın hakime sosyal medya üzerinden hakaret ve tehdit yağdıran Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



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ACUN ILICALI AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ! ‘ŞEREFSİZDİR’ DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün açıklamalarına çok sert cevaplar verdi. Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini ileten Ilıcalı "Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir. İnsanlar birilerinin namusuna dil uzatırken hadlerini bilecekler. Hakem tartışılır ancak sen kimsin bizi futbolcu ayarttık diye suçluyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.



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