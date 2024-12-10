Suriye'de son durum | İsrail krizi fırsata çevirdi: Şam'ın sınırına dayandı

10 Aralık 2024 09:27 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 00:38

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesiyle birlikte Esad rejiminin sonunu getirdi. Suriye yönetiminde geçiş süreci yaşanırken İsrail harekete geçti. Suriye topraklarına saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, Şam olmak üzere birçok noktaya saldırı düzenledi. İsrail ordusu, Suriye topraklarında 250'den fazla askeri hedefi imha etti. Şam'da kimyasal silah üretim tesisi olduğunu öne sürülen bir binada vuruldu. İsrail ordusunun Golan Tepeleri'ni işgal ettikten sona Şam'ın 25 kilometre yakınına kadar ulaştığı bildirildi. İsrail ordusunun Suriye'deki ilerleyişine Türkiye'den de tepki gecikmedi. İşte Suriye'de yaşanan son gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti PKK İSRAİL'DEN YARDIM İSTEDİ

DEYRİZOR MUHALİFLERE GEÇTİ

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA: ONLARCA ORDU UÇAĞI İMHA EDİLDİ

SURİYE MİLLİ ORDUSU, MÜNBİÇ'TE PKK'LILARI ARIYOR!

"1 MART'A KADAR BAŞBAKANIM"

TÜRKİYE, ŞAM'DA BÜYÜKELÇİLİK AÇMAYA HAZIRLANIYOR

BM'DEN İSRAİL'E TEPKİ

İRAN: SURİYE'DE ARTIK ASKERİ VARLIĞIMIZ YOK

TÜRKİYE'DEN İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ İLERLEYİŞİNE TEPKİ

İSRAİL'DEN ŞAM YALANLAMASI

İSRAİL ŞAM'A DOĞRU İLERLİYOR

ŞAM'DA YENİ DÖNEM TOPLANTISI

"İSRAİL'İN YAPTIĞI KORKUNÇ BİR HATA"

İSRAİL ORDUSU 250 HEDEFİ VURDU

HİZBULLAH'TAN NETENYAHU'YA TEPKİ

NETANYAHU, GOLAN TEPELERİ'NE GÖZ KOYDU

İSRAİL ŞAM'I VURDU: KİMYASAL TESİS HEDEF ALINDI

İSRAİL LAZKİYE LİMANINI VURDU

İKTİDARI DEVRETMEYİ KABUL ETTİ

SURİYE'DE NELER OLDU?

11.12.2024 00:33

PKK İSRAİL'DEN YARDIM İSTEDİ

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, PKK/YPG’li teröristlerin İsrail’e başvurarak destek ve koruma talep ettiği ifade edildi. Haberde, bu talebin hangi yolla iletildiği veya İsrail tarafından nasıl bir yanıt verildiğine dair detayların bulunmadığı belirtildi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dün yaptığı açıklamada, Suriye​ Milli Ordusu’nun Münbiç’e düzenlediği operasyonlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

11.12.2024 00:25

DEYRİZOR MUHALİFLERE GEÇTİ

Suriye’de muhalif gruplar, terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolünde bulunan Deyrizor’u geri aldı. Bölgede muhaliflerin ilerleyişi devam ederken, stratejik öneme sahip kentte kontrolün sağlandığı bildirildi.

10.12.2024 19:35

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA: ONLARCA ORDU UÇAĞI İMHA EDİLDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Suriye ordusunun askeri yeteneklerinin yok edildiği açıklandı.

10.12.2024 16:15

SURİYE MİLLİ ORDUSU, MÜNBİÇ'TE PKK'LILARI ARIYOR!

Suriye Milli Ordusu (SMO), ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtardığı Münbiç ilçesinde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. SMO, Halep iline bağlı Münbiç'in Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılmasının ardından, arama tarama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

10.12.2024 15:26

"1 MART'A KADAR BAŞBAKANIM"

Yeni Suriye Başbakanı El Beşir yaptığı açıklamada "1 Mart'a kadar geçici hükümetin başbakanı olacağım" dedi.

10.12.2024 14:40

TÜRKİYE, ŞAM'DA BÜYÜKELÇİLİK AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyükelçilik için çalışma başlattık. Şartlar oluşursa Şam’da büyükelçilik açılabilir" dedi.

10.12.2024 14:20

BM'DEN İSRAİL'E TEPKİ

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen de İsrail'in Golan Tepelerini işgal etmesine tepki gösterdi. Pedersen, "İsrail’in Golan Tepelerindeki tampon bölgeyi işgali, Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nın ihlalidir" dedi.

10.12.2024 14:00

İRAN: SURİYE'DE ARTIK ASKERİ VARLIĞIMIZ YOK

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, Esad rejimi devrilene kadar İran'a bağlı askeri danışmanlar ve güçlerin Suriye'de bulunduğunu, ancak şu anda Suriye'de herhangi bir askeri varlıklarının olmadığını belirtti.

10.12.2024 13:23

TÜRKİYE'DEN İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ İLERLEYİŞİNE TEPKİ

İsrail ordusunun Suriye'deki ilerleyişine Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye topraklarındaki devam eden işgalci eylemlerini kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz. Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir. Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz."

10.12.2024 11:30

İSRAİL'DEN ŞAM YALANLAMASI

İsrail ordusu tanklarının Şam'a doğru ilerlediği haberlerini yalanlayarak İsrail güçlerinin İsrail-Suriye sınırı yakınlarındaki bir tampon bölgede konuşlandığında ısrar etti.

10.12.2024 10:40

İSRAİL ŞAM'A DOĞRU İLERLİYOR

Reuters'in haberine göre; İsrail ordusunun Golan Tepeleri'ni işgal ettikten sona Şam'ın 25 kilometre yakınına kadar ulaştığı bildirildi.

10.12.2024 10:00

ŞAM'DA YENİ DÖNEM TOPLANTISI

Suriye'deki muhalifler eski rejimin liderleriyle resmi istişarelere başladı. Bu kapsamda Şam'daki Four Seasons Otel'de, Askeri Operasyonlar Dairesi Başkanı Ahmed El Şara yani bilinen ismi ile Ebu Muhammed el-Cevlani’nin rejim yetkilileri ile görüştüğü bildirildi.

10.12.2024 09:00

"İSRAİL'İN YAPTIĞI KORKUNÇ BİR HATA"

Washington Post gazetesi; İsrail'in Esad rejiminin yıkılmasının hemen ardından Suriye topraklarına girdiğini belirterek Arap ülkelerinin bu duruma tepkili olduğunu yazdı. Tel Aviv Üniversitesi'nden profesör Eyal Zisser gazeteye yaptığı açıklamada ise çok çarpıcı ifadeler kullandı. Zisser, “Bence bu İsrail'in yaptığı korkunç bir hata, şu anda kimse İsrail'le ilgilenmiyor. Kendimizi bunun içine itmek hangi çıkarlara hizmet ediyor?” değerlendirmesinde bulundu.

10.12.2024 08:45

İSRAİL ORDUSU 250 HEDEFİ VURDU

İsrail ordusunun Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından Suriye'ye İsrail tarihinin en büyük hava saldırıları operasyonlarından birinin gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail ordusunun hava saldırılarıyla birlikte Suriye'de 250 hedefi vurduğu aktarıldı.

10.12.2024 07:30

HİZBULLAH​'TAN NETENYAHU'YA TEPKİ

Hizbullah'tan Netenyahu'nun Golan Tepeleri açıklamasına cevap gecikmedi. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından tampon bölgeyi ele geçirmesi ve ülkenin birçok bölgesine hava saldırıları başlatmasına tepki gösterildi.

09.12.2024 23:59

NETANYAHU​, GOLAN TEPELERİ'NE GÖZ KOYDU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'ne ilişkin tartışmalı açıklamalarda bulundu. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Netanyahu, uluslararası hukuka göre Suriye​ toprağı olarak kabul edilen Golan Tepeleri'nin "sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacağını" iddia etti.

Netanyahu, 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'nin stratejik önemine dikkat çekerek, "Bugün herkes, Golan'daki varlığımızın ne kadar kritik olduğunu anlıyor. Bu varlık, güvenliğimiz ve egemenliğimiz için bir garantidir" ifadelerini kullandı.

09.12.2024 22:20

İSRAİL ŞAM'I VURDU: KİMYASAL TESİS HEDEF ALINDI

İsrail'in Şam'da kimyasal tesisi vurduğu öğrenildi. Şam’ın güneyindeki Qabr Essit Havaalanı, kuzeydeki Barzeh bölgesinde bulunan araştırma merkezi ve Şam kırsalındaki Adra kenti yakınlarında bir silah deposunun vurulduğunu aktarıldı.

09.12.2024 21:10

İSRAİL LAZKİYE LİMANINI VURDU

İsrail'e ait savaş jetleri, Lazkiye limanında bulunan Suriye Deniz Kuvvetleri’ne ait gemileri hedef alarak bombalıyor.

09.12.2024 20:30

İKTİDARI DEVRETMEYİ KABUL ETTİ

Suriye'de Esad rejimi Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, iktidarı İdlib merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti’ne devretmeyi kabul etti.

09.12.2024 07:00

SURİYE'DE NELER OLDU?

Suriye'de 27 Kasım tarihinde rejim karşıtı muhalifler, Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kuran muhalifler Şam'ı da ele geçirmesiyle birlikte Esad rejiminin sonunu getirdi. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona erdi. Rejim lideri Esad ise ailesini de alarak Rusya'ya kaçtı.

09.12.2024 07:01

MÜNBİÇ PKK/YPG'DEN TEMİZLENDİ

Ülke genelinde üstünlüğü sağlayan Suriye Milli Ordusu da Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Yer: Suriye