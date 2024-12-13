Bugünün en önemli haberleri | 13 Aralık 2024 haber özetleri

13 Aralık 2024 17:40 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 19:16

Tgrthaber.com günün en çok okunan haberlerini sizler için derledi. Suriye’de tarihi bir gün yaşandı. Esad’ın devrilmesinin ardından ülkenin sembolik ibadethanesi olan Şam’daki Emevi Camii’nde ilk ‘özgür cuma’ namazı kılındı. Binlerce Suriyeli akın etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’yle ilgili önemli mesajlar vererek CHP lideri Özgür Özel’e “Hani Esad’a gidecektin ne oldu Özgür Bey" sözleriyle yüklendi. Bursa’da adliyede dehşet anları yaşandı. Silahların çekildiği olayda 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. İşte siyasetten ekonomiye, magazinden spora kadar 13 Aralık günün en önemli haberleri…

13 Aralık 2024 Türkiye ve dünya haber gündemi hareketli geçti. Dünyadaki son gelişmelerden Türkiye’deki önemli olaylara kadar günün en önemli haberlerini Tgrthaber.com sizler için derledi. İşte 13 Aralık günün en önemli gelişmeleri…

SURİYE​'DE TARİHİ GÜN! İLK ÖZGÜR CUMA NAMAZI KILINDI, HALK AKIN ETTİ

Suriye'nin başkenti Şam'da ilk özgür cuma namazı için halk Emevi Camii'ye akın etti. Beşar Esad​'ın devrilip Heyet Tahrir Eş-Şam örgütünün kontrolü ele geçirmesinin ardından ilk cuma namazı için Suriyeliler toplandı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 'ÖZGÜR BEY NE OLDU, NEDEN GİTMEDİN ESAD'A?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeye başlamasına değinen Erdoğan "İnşallah Suriye'nin diğer kısımlarını da terör örgütlerinden ve işgalcilerden temizleyerek bu kardeşlerimizin tamamının evlerine ulaşması için gereken zemini oluşturacağız. Tabii ki burada kalmak isteyenlerin başımızın üstünde yeri var" dedi. Erdoğan, Beşşar Esad üzerinden CHP lideri Özgür Özel'e de yüklendi.

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SURİYE'YE UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? TGRTHABER.COM DETAYLARA ULAŞTI

Suriye’de 53 yıllık Beşar Esad döneminin son bulmasıyla birlikte, bölgede kalkınma ve refah için çalışmalar yürütülüyor. İlk olarak bankaların yeniden faaliyete geçmesini sağlayan HTŞ ve SMO birlikleri, şimdi de sivil uçakların Suriye’de bulunan havalimanlarını kullanabilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Tgrthaber.com’un ulaştığı bilgilere göre; Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Suriye’den gelen hava sahasının açılması yönündeki talep için yanıt verdi. Öte yandan Avrupa Hava Emniyeti Ajansı da tarih belirterek uçuşların o güne kadar yapılmaması gerektiğini duyurdu. İşte detaylar…

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EMEKLİLER​ ZAM TALEBİNİ AÇIKLADI! BU RAKAM ŞART OLDU!

Emeklilerin geçim mücadelesine dikkat çeken Tüm Emekliler Derneği Başkanı ve Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan, "2025 zammında TÜFE'ye ek olarak seyyanen 10 bin TL artış şart olmuştur. Ancak bu bile emeklileri rahatlatmaya yetmez" ifadelerini kullandı.



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ASGARİ ÜCRET​ ZAMMI İÇİN İTO BAŞKANI'NDAN DİKKAT ÇEKEN ÖNERİ!

Asgari ücret görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor. İlk oturumu 10 Aralık'ta gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 16 Aralık'ta ikinci kez bir araya gelecek. Milyonlarca çalışan, maaşlarına yapılacak zammı merakla beklerken İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Avdagiç, artışın, hedeflenen enflasyon oranına göre yapılmasının olumlu sonuçlar doğurabileceğini belirtti.



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REKABET KURULU'NDAN GOOGLE'A DEV CEZA!

Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık, Google International, Google Ireland ve Alphabet'ten oluşan ekonomik bütünlüğe toplamda 2,61 milyar TL'lik rekor ceza kesti.



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BURSA ADLİYESİ'NDE SİLAHLI SALDIRI! 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Bursa Adliyesinde bir duruşma sırasında husumetliler arasında silahlı çatışma çıktı. Kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.



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ŞARKICI PINAR AYDINLAR GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında sahne alan Türk Halk Müziği şarkıcısı Pınar Aydınlar Seyit Rıza posteri açtığı gerekçesi ile gözaltına alındı.



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A MİLLİ TAKIMIMIZIN 2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDEKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu. Türkiye, E grubunda yer aldı. Milli Takımımızın E Grubu'ndaki rakipleri İspanya-Hollanda maçının galibi, Gürcistan ve Bulgaristan oldu.



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