Şarkıcı Pınar Aydınlar gözaltına alındı

13 Aralık 2024 16:59 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 16:59

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında sahne alan Türk Halk Müziği şarkıcısı Pınar Aydınlar Seyit Rıza posteri açtığı gerekçesi ile gözaltına alındı.

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Türk halk müziği şarkıcısı Pınar Aydınlar, sahne aldığı Tunceli​'de "Tunceli değil bizim için Dersim" diyerek tepki toplamıştı. Etkinlik kapsamında sahneye çıkan şarkıcı Aydınlar, etkinlikte sarf ettiği sözler ve Seyit Rıza’nın fotoğrafının basılı olduğu posteri açtığı gerekçesi “suçu ve suçluyu övme”, “ülke aleyhinde propaganda yapmak” suçundan hakkında resen soruşturma açılmıştı.

PINAR AYDINLAR HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Pınar Aydınlar, hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul​ Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sabah saatlerinde “şüpheli” olarak gözaltına alındı. Aydınlar, İstanbul TEM Şubede ifade veriyor.