Bugünün en önemli haberleri | 6 Aralık 2024 haber özetleri

06 Aralık 2024 17:20 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 17:52

Tgrthaber.com günün en önemli ve en çok okunan haberlerini sizler için derledi. Suriye'de başlayan çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Muhalif silahlı örgütler, Humus kent merkezine girerken, başkent Şam’da şiddetli bir patlama meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki olaylarla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu. 'Temennimiz ilerleyiş sürer' diyen Erdoğan, daha önce Esad'a görüşme için çağrı yaptıklarını ancak olumlu yanıt alamadıklarını da vurguladı Türkiye’nin konuştuğu Narin Güran cinayetinde ise 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, mütalaanın detayları kan dondurdu. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret ile ilgili uzman isimden çarpıcı bir rakam ortaya atıldı. İşte ekonomiden siyasete, gündemden magazine kadar 6 Aralık günün en önemli haberleri…

6 Aralık 2024 Türkiye ve dünya gündemi oldukça hareketliydi... Dünyadaki ve Türkiye’deki en önemli ve en çok okunan haberleri tgrthaber.com sizler için derledi. İşte 5 Aralık günün en önemli gelişmeleri…

MUHALİFLERDEN KRİTİK HAMLE! HUMUS KENT MERKEZİNE ULAŞTILAR

Suriye'deki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Heyet Tahrir Eş-Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı güçler, Hama'da kontrolü ele geçirmiş durumda. 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Esad güçleri, Hama'daki kontrolü ilk kez kaybetti. Bölgeden gelen son bilgilere göre; muhalifler Humus kent merkezine ulaştı. İsrail ordusunun Suriye'deki durumun kontrolden çıkma tehlikesinden dolayı Golan bölgesine asker sevk ettiği öğrenildi. Rusya da vatandaşlarına ülkeyi terk etmesi için acil çağrı yaptı.

HABERİN DETAYLARIN İÇİN TIKLAYINIZ...

‘ESAD’A GÖRÜŞELİM DEDİM AMA…’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de devam eden şiddetli çatışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, bölgeyi yakından takip ettiklerini belirterek, "İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin" ifadelerini kullandı.



HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...





BAHÇELİ TARİHİ ÇAĞRIYI NEDEN YAPTIĞINI AÇIKLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan çağrısı gündemde yerini koruyor. Bahçeli, Meclis kürsüsünden terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’a çağrıda bulunarak “Gel örgütü feshettiğini Meclis’te açıkla” demişti. Büyük ses getiren açıklamalarına sahip çıkan Bahçeli, DEM Parti ile Öcalan’ın İmralı’da buluşmasını gerektiğini söylemişti. MHP lideri, yeni sürecin adını “Huzur içinde terörsüz Türkiye” olarak ifade etti ve “çağrımın arkasındayım” ifadelerini kullandı.



HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

NARİN CİNAYETİNDE ÖNEMLİ GELİŞME

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Açıklanan mütalaada, ağabey Enes'in kolundaki ısırık izleri, amcanın koluna bulaşan salya ve annenin yardım için Salim Güran'ı eve çağırması dikkat çekti.



HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...



SOMER ŞEFE HAPİS ŞOKU

MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'na ait restoranın önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölmesi ve 1 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, "Bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan" şef Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal, 5 yıl 6 ay 20'şer gün hapisle cezalandırıldı.



HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...



TFF’DE İSTİFA DEPREMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Dursun Özbek ile ilgili açıklamaları sonrası gerilim yükseldi. TFF'de Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse görevinden istifa etti. Yaşanan gerilimin ardından TFF'de yönetici Ural Aküzüm’ün de istifa edeceği konuşuluyor. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül'ün de istifa ettiği belirtildi.



HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...





SAĞLIK OCAĞI VE HASTANE RANDEVULARI ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Sağlık ocağı ve hastanelerden randevu almanın ücretli hale geleceği iddiası sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi. Açıklamada, "Sağlık Bakanlığının böyle bir düzenlemesi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.



HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...





EMEKLİYE SEYYANEN ZAM İÇİN YEŞİL IŞIK

Emeklilerin uzun süredir beklediği seyyanen zam için umut veren bir adım atıldı. İddialara göre, AK Parti Genel Merkezi'ndeki istişare toplantısında emeklilerin talepleri masaya yatırıldı. Milletvekillerinin, emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için enflasyon artışına ek olarak seyyanen zam yapılması gerektiğini vurguladığı öğrenildi.



HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...





ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN ÇARPICI RAKAM!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık'ta ilk kez toplanıyor. Hem yurt içinde çeşitli sivil toplum kuruluşları, hem iş verenler, hem de işçi sendikaları çeşitli rakamlar vererek beklentilerini açıkladı. Yılın son ayını girdiğimiz şu tarihlerde, milyonlarca insanı yakından ilgilendiren asgari ücret zam oranının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Tgrthaber.com'a asgari ücretle ilgili konuşan uzman Ekonomist Muhammet Bayram, rakam vererek asgari ücret beklentisini açıkladı. İşte detaylar...



HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...