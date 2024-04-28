Cinayette dikkat çeken detay: Su faturası için köy muhtarını öldürdü!

28 Nisan 2024 20:15 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 20:18

Kastamonu'da bir köy muhtarı, su faturası ödememe krizi sonrası mahallede yaşayan bir şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay, Kastamonu Merkez ilçeye bağlı Kuzyaka köyü Baylar Mahallesi'nde gerçekleşti.

TELEFONDA BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, Kuzyaka köyü Muhtarı Mehmet Başoğlu, mahalle sakinlerinden su faturası ücretlerini tahsil etmek için evleri dolaşıyordu. Bu sırada, 2014-2019 yılları arasında aynı köyde muhtarlık yapan Mehmet Depişgen, Başoğlu'na su parasını ödemeyeceğini söyledi. Bu durum, ikili arasında telefonda bir tartışmaya yol açtı.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Yaşanan tartışmanın ardından Başoğlu, azası ile su faturası için mahallede yaşayan bir vatandaşın evine gitti. Bu sırada Depişgen, Başoğlu’nun bulunduğu evin önüne gelerek pompalı tüfek ile ateş açtı. Bahçede beklerken kurşunların isabet ettiği Başoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Başoğlu’nun cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CİNAYET’TEN SABIKASI ÇIKTI!

Öte yandan, aynı mahallede 2014-2019 yılları arasında aynı köyde muhtarlık yapan cinayet zanlısı Mehmet Depişgen’in yakalanması için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Cinayet zanlısı Depişgen’in ‘cinayet’ suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.