Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla sosyal medyada mesaj yayımladı. Erdoğan yaptığı açıklamada Türkiye'nin AB süreci için "vazgeçilmez" vurgusu yaparken, Türkiye’nin tam üyelik iradesini yineledi. "Türkiye’nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır" diyen Erdoğan, bu ihtiyacın ilerde daha da artacağını belirtti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9 Mayıs mesajı: 'AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı daha fazladır' Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü mesajında, Avrupa Birliği'nin güncel krizler karşısında kapsayıcı politikalar izlemesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin tam üyelik perspektifiyle bu sürecin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ve AB'nin Türkiye'ye olan ihtiyacının daha fazla olduğunu vurgulamıştır. Avrupa Günü, Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu'nun açıklandığı gündür ve kıtada barış, iş birliği ve karşılıklı saygıya dayalı ortak bir gelecek inşa etme hedefinin somut göstergesidir. 76 yıl önce temelleri atılan Avrupa Birliği, küresel savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklarla sınanmaktadır ve bu durum AB'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir. Türkiye, Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam etmektedir ve Türkiye'nin hak etmediği bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı açıktır. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır ve gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır. Türkiye, ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği ile ilişkilerini kazan-kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahiptir ve bu samimi iradenin AB tarafından da sergilenmesini beklemektedir.

İLİŞKİMİZİ KAZAN-KAZAN ANLAYIŞIYLA İLERLETME İRADESİNE SAHİBİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı:

Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu’nun açıklandığı 9 Mayıs Avrupa Günü, Avrupa Birliği’nin sembollerinden biri olduğu kadar kıtamızda barış, iş birliği ve karşılıklı saygıya dayalı ortak bir gelecek inşa etme hedefinin de somut göstergesidir.

Bundan 76 yıl önce temelleri atılan Avrupa Birliği’nin dayandığı kurallar, çok boyutlu krizlerle aynı anda sınanmaktadır. Küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar Avrupa Birliği’nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir.

Avrupa Birliği’ne aday ülke olan Türkiye, bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam etmektedir. Bugün gelinen noktada, Türkiye’nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır.

Türkiye olarak, ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği’yle ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz.

Bu düşüncelerle 9 Mayıs Avrupa Günü’nün, ortak coğrafyamızda barış, huzur ve dayanışmaya vesile olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımız başta olmak üzere, Avrupa halklarının Avrupa Günü’nü tebrik ediyorum.