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Denizli'de KYK yurdunda asansör düştüğü iddiası! Açıklama geldi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 Kasım 2024 11:52 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 12:05
Denizli&#039;de KYK yurdunda asansör düştüğü iddiası! Açıklama geldi

Denizli'nin Honaz ilçesinde KYK yurdunda asansör düştüğü iddiası ortaya atıldı. Yapılan açıklamada, asansörün aniden durduğu ve 2 öğrencinin mahsur kaldığı bildirildi. Öğrencilerin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu da aktarıldı.

Denizli​'nin Honaz​ ilçesinde kız öğrencilerin kaldığı KYK yurdundaki asansör, henüz bilinmeyen bir nedenle durdu.

MASUR KALDIKLARI YERDEN KURTARILDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan öğrencileri kısa sürede asansörden çıkardı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Denizli'de KYK yurdunda asansör düştüğü iddiası! Açıklama geldi - 1. Resim

ASANSÖR DÜŞTÜ İDDİASI

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, olayla ilgili basında yer alan "yurtta asansör düştü" iddialarını da yalanladı.

Yapılan açıklamada, öğrencilerin 15 dakika içinde kurtarıldığı belirtilerek, "Yurtlarımızdaki asansörlerin periyodik bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. Yaşanan olay basit bir asansör arızasıdır, asansör düşmesi söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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