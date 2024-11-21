Denizli'de KYK yurdunda asansör düştüğü iddiası! Açıklama geldi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı

21 Kasım 2024 11:52 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 12:05

Denizli'nin Honaz ilçesinde KYK yurdunda asansör düştüğü iddiası ortaya atıldı. Yapılan açıklamada, asansörün aniden durduğu ve 2 öğrencinin mahsur kaldığı bildirildi. Öğrencilerin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu da aktarıldı.