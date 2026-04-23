Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Editor
Editor
 | Özge Sönmez

DMM, "Elazığ'da bir vatandaşın evinin tebligat yapılmadan yıkılmak istendiği" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan “Elazığ’ın Maden ilçesinde yaşayan bir vatandaşın evinin kendisine tebligat yapılmadan yıkılmak istendiği” yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada iddialar yalanlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
DMM,
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 13:24

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Elazığ’ın Maden ilçesinde yaşayan bir vatandaşın evinin kendisine tebligat yapılmadan yıkılmak istendiği” yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

HAK SAHİPLİĞİ BULUNMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bazı haber ajansları tarafından servis edilen; “Elazığ’ın Maden ilçesinde yaşayan bir vatandaşın evinin kendisine tebligat yapılmadan yıkılmak istendiği” yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Başkanlığı tarafından, Maden ilçesinde belirlenen "Rezerv Yapı Alanı"nda vatandaşlarımızın güvenli konutlara kavuşması amacıyla 255 adet konut üretilmesi planlanmaktadır.

Yapılan incelemelerde, iddialarda yer alan vatandaşımızın söz konusu alanda herhangi bir hak sahipliği bulunmadığı tespit edilmiştir. İlgili yapının tapuda başka vatandaşlar adına kayıtlı olduğu ve haberde yer verilen vatandaşımızın bu yapıda hukuki bir dayanağı olmaksızın (işgalci statüsünde) ikamet ettiği belirlenmiştir. Buna rağmen; söz konusu vatandaşımızın da mağdur olmaması adına, Maden Kaymakamlığı ve Maden Belediye Başkanlığı koordinesinde kendisine bir barınma imkânı sağlanmıştır.

Haberi bir "dezenformasyon aracı" olarak kullanarak, vatandaşlarımızı asılsız iddialarla manipüle etmeye çalışan ve gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmayan bir tutumla servis edilen içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
24 Nisan cuma okullar tatil mi, tatil uzatıldı mı? 24 Nisan cuma İlkokul, ortaokul ve liselerde ders var mı, yok mu?
ABD’nin 6. nesil savaş uçağı ilk kez bu kadar net görüntülendi
Çin’den altın ve gümüşe hücum etti
Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisinde hakemi kim oldu? Yasin Kol yönettiği maçlar
ETİKETLER
#kentsel dönüşüm
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (dmm)
#Tebligat
#Hak Sahipliği
#Elazığ Maden
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.