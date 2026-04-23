Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Elazığ’ın Maden ilçesinde yaşayan bir vatandaşın evinin kendisine tebligat yapılmadan yıkılmak istendiği” yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ DMM, "Elazığ'da bir vatandaşın evinin tebligat yapılmadan yıkılmak istendiği" iddiasını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Elazığ'ın Maden ilçesinde bir vatandaşın evinin tebligat yapılmadan yıkılmak istendiği iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Maden ilçesinde 255 adet konut üretilmesi planlanmaktadır. İddialarda yer alan vatandaşın söz konusu alanda herhangi bir hak sahipliği bulunmadığı tespit edilmiştir. İlgili yapı tapuda başka vatandaşlar adına kayıtlıdır ve haberdeki vatandaş hukuki dayanağı olmaksızın (işgalci statüsünde) ikamet etmektedir. Söz konusu vatandaşın mağdur olmaması adına barınma imkânı sağlanmıştır.

HAK SAHİPLİĞİ BULUNMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bazı haber ajansları tarafından servis edilen; “Elazığ’ın Maden ilçesinde yaşayan bir vatandaşın evinin kendisine tebligat yapılmadan yıkılmak istendiği” yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından, Maden ilçesinde belirlenen "Rezerv Yapı Alanı"nda vatandaşlarımızın güvenli konutlara kavuşması amacıyla 255 adet konut üretilmesi planlanmaktadır.

Yapılan incelemelerde, iddialarda yer alan vatandaşımızın söz konusu alanda herhangi bir hak sahipliği bulunmadığı tespit edilmiştir. İlgili yapının tapuda başka vatandaşlar adına kayıtlı olduğu ve haberde yer verilen vatandaşımızın bu yapıda hukuki bir dayanağı olmaksızın (işgalci statüsünde) ikamet ettiği belirlenmiştir. Buna rağmen; söz konusu vatandaşımızın da mağdur olmaması adına, Maden Kaymakamlığı ve Maden Belediye Başkanlığı koordinesinde kendisine bir barınma imkânı sağlanmıştır.

Haberi bir "dezenformasyon aracı" olarak kullanarak, vatandaşlarımızı asılsız iddialarla manipüle etmeye çalışan ve gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmayan bir tutumla servis edilen içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.