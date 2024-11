Doğa Sigorta ailesi 10’uncu yılını görkemli bir gece ile kutladı

18 Kasım 2024 21:04 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 21:05

Doğa Sigorta Yönetimi, Bölge ve Genel Müdürlük çalışanları, 16 Kasım Cumartesi akşamı Mandarin Oriental Bosphorus Otel’deki organizasyonda bir araya gelerek, 10’uncu kuruluş yıllarını görkemli bir gece ile kutladılar.

Hoş Geldiniz Kokteyli ile başlayan geceye Açılış Seremonisi ile devam edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Genel Müdür Coşkun Gölpınar şirketin kuruluşu, bugünlere gelişi ve 10’uncu yılının önemi ile ilgili, tüm çalışanları gururlandıran, duygu dolu konuşmalar gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı 10’uncu yıl konuşmasında kurum çalışanlarına şu şekilde seslendi; ‘Bu yolculuğa başladığımızda elimizde en büyük sermayemiz, büyümeye olan inancımız ve başarılı olma arzumuzdu. Bugün geriye dönüp baktığımda, Kavacık’taki küçük bir ofiste başlayan bu hikayenin ülke genelinde 2000’den fazla acente, 8 bölge müdürlüğü ve 350’yi aşan çalışanıyla adeta bir başarı öyküsüne dönüştüğünü görmekten gurur duyuyorum. Bu başarının ardında her birinizin büyük emeği ve özverisi yatıyor. Doğa Sigorta’nın en değerli kaynağı sizlersiniz. Emeklerinizle, dayanışmanızla ve Doğa Sigorta ailesine olan bağlılığınızla bu başarıyı mümkün kıldınız. Her gün, attığınız her adımda, en zor zamanlarda bile sergilediğiniz azimle hem Doğa Sigorta’yı büyüttünüz hem de Türkiye sigorta sektöründeki yerini sağlamlaştırdınız. Bu süreçte, sadece işimizi değil; birbirimize olan güveni, dayanışmayı ve kurumsal değerlerimizi de büyüttük. Sürdürülebilirlik anlayışını benimseyen, yeniliklere açık, fırsatları değerlendiren ve değişen koşullara hızla uyum sağlayabilen bu güçlü ekiple çalışmaktan gurur duyuyorum. Nice 10 yıllar diliyorum.’

Genel Müdür Coşkun Gölpınar ise kurumun 10 yıl içinde gerçekleştirdiği başarıları hatırlattığı konuşmasında zor günlere de değinerek, ‘Bugüne kadar birlikte ülkemizin çok zorlu süreçlerinden de geçtik. Dünyanın ilk kez karşılaştığı Covid 19 salgını sebebi ile çok uzun bir süre ofislerimizden ayrı kaldık, salgından etkilendik hasta olduk, yakınlarımızı kaybettik. Normalleşme sürecine geçiş de kolay olmadı. Bu süreçlere rağmen hepimiz görevimizin başında olduk, yılmadan hedeflerimize ulaşmak için çaba gösterdik. Ülkemiz hiçbir zaman unutmayacağımız elim doğal afetler yaşadı. Büyük acılar, kayıplar yaşandı. Biz tüm gücümüzle zarar görenlerin yardımına koştuk, hasar ödemelerini en hızlı şekilde tamamladık. Kurumsal olarak yardım tırlarımızı bölgelere ulaştırdık. Bu süreçte de yine hepiniz önemli bir performans gösterdiniz, birlik olmanın gücünü, kurumsal birliğimizi bir kere daha ortaya koydunuz. Bu gece başarı ile dolu 10 yılımızı kutluyoruz. Kurumumuzu bugünlere taşıyan, emeğini, vizyonunu, aklını, fikrini bu yolda ortaya koyan, en iyi hizmeti vermeye, görevini en layıkıyla yapmaya kendini adamış siz çalışanlarımıza teşekkür ederiz’ şeklinde konuşmasını tamamladı.

Şarkılar eşliğinde Bölge ve Genel Müdürlük anonsları ile renklenen gecede, 5. ve 10. Kıdem Yılını dolduran 17 kişiye kıdem ödülleri takdim edildi. Ardından gerçekleştirilen hediye çekilişiyle 37 talihliye de hediyeleri sahnede teslim edildi.

Kurumsal İletişim Departmanı tarafından organize edilen geceyi, Kurumsal İletişim Müdürü Seda Güler sundu. 10. Yıl kutlamasında sahne alan Altay dillerden düşmeyen şarkılar ile tüm Doğa Sigorta Ailesi’ne unutulmaz bir gece yaşattı.