Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Emniyet ve MİT'ten dev operasyon! Interpol’ün aradığı zehir taciri İstanbul'da yakalandı

İnterpol tarafından hakkında "Difüzyon Mesajı" bulunan Fas uyruklu uyuşturucu baronu Mohamed Boulakhrif İstanbul'da kıskıvrak yakalandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 15:50

tarafından "Difüzyon Mesajı" ile aranan 34 yaşındaki Faslı uyuşturucu kaçakçısı Mohamed Boulakhrif, ve İstanbul Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla Şişli’de yakalandı.

EKİPLER İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Mohamed Boulakhrif’in İstanbul’da olduğu ihbarı üzerine MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma yaptı. Uyuşturucu kaçakçısının İstanbul’da kaldığı adresi tespit edildi. Uyuşturucu kaçakçısı Boulakhrif’in Şişli’de saklandığı bir adrese baskın yapıldı. Düzenlenen baskında Fas uyruklu şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

KRİPTOLU HABERLEŞME UYGULAMALARI KULLANMIŞ

Uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu faaliyetlerini gizlemek amacıyla kriptolu haberleşme uygulamaları kullanan Mohamed Boulakhrif, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hakkında "Difüzyon Mesajı" ile aranma kaydı bulunan 34 yaşındaki şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. Emniyette sorgusu devam eden şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği öğrenildi.

