3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Annesini odunla döverek öldürdü! Arkadaşının evinde bulunan mont dehşete düşürdü

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Meryem Akgün, oğlu İbrahim Akgün tarafından odunla dövülerek katledildi. İbrahim Akgün tutuklanırken, arkadaşının evinde bulunan kanlı mont dehşete düşürdü. Ekipler Akgün'ün arkadaşını da tutukladı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 77 yaşındaki Meryem Akgün, 49 yaşındaki oğlu İbrahim Akgün tarafından odunla dövülerek katledildi. Korkunç cinayete ilişkin soruşturma devam ederken, elde edilen yeni detaylar ışığında harekete geçildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 77 yaşındaki Meryem Akgün, 49 yaşındaki oğlu İbrahim Akgün tarafından odunla dövülerek öldürüldü ve cinayete yardım ettiği iddiasıyla İbrahim Akgün'ün arkadaşı F.B. de tutuklandı.
77 yaşındaki Meryem Akgün, 49 yaşındaki oğlu İbrahim Akgün tarafından odunla darbedilerek öldürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, İbrahim Akgün'ün arkadaşı F.B. gözaltına alındı.
F.B.'nin evinde yapılan aramada üzerinde Meryem Akgün'e ait olduğu belirlenen kan bulunan bir mont ele geçirildi.
F.B., cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
CANİNİN ARKADAŞI DA TUTUKLANDI

Germencik Cumhuriyet Başsavcılığının, mart ayında Meryem Akgün'ün öldürülmesine ilişkin soruşturması sürüyor. Bu kapsamda 12 Mart'ta annesini odunla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İbrahim Akgün'ün 61 yaşındaki arkadaşı F.B. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada üzerinde kan bulunan bir mont ele geçirildi. Yapılan incelemede monttaki kanın Meryem Akgün'e ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan F.B, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Çamköy Mahallesi'nde Meryem Akgün'ün 8 Mart'ta evinde ölü bulunmasına ilişkin Germencik Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, başında darp izi bulunan Akgün'ün ölümüne ilişkin oğlu İbrahim Akgün (49) 12 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki ifadesinde annesine odunla vurduğunu itiraf eden İbrahim Akgün tutuklanmıştı.

