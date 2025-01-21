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Günün en acı görüntüsü: 66 kişinin öldüğü Kartalkaya'da kayak keyfi devam ediyor

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ocak 2025 17:03 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 17:10

Bolu Kartalkaya'da 66 kişiye mezar olan otel yangınında ekiplerin çalışmaları devam ederken bölgeden gelen görüntüler gündeme oturdu. Bazı tatilcilerin kayak yaptığı anlar günün en acı kareleri arasında yerini aldı.

Bolu​ Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Ekipler, kısa süre içinde oteli saran alevleri saatler sonra kontrol altına alabildi. Başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği belirlendi. Günün en acı görüntüsü: 66 kişinin öldüğü Kartalkaya'da kayak keyfi devam ediyor - 1. Resim

KAYAK YAPMAYA DEVAM ETTİLER  

13 saattir ekipler arama ve soğutma çalışması yürütürken, bazı tatilcilerin kayak keyfi yaptığı görüldü. Grand Kartal Otel’e ait pistlerde adeta ölüm sessizliği yaşanırken, diğer pistlerde ise tatilcilerin kayak keyfi devam etti.

Öte yandan, otelden hala dumanlar yükselmeye devam ediyor. Çok sayıda ekip soğutma çalışmalarına destek veriyor. Arama kurtarma ekipleri ise otelin içinde çalışmalarını sürdürüyor.Günün en acı görüntüsü: 66 kişinin öldüğü Kartalkaya'da kayak keyfi devam ediyor - 2. ResimGünün en acı görüntüsü: 66 kişinin öldüğü Kartalkaya'da kayak keyfi devam ediyor - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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