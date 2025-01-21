Günün en acı görüntüsü: 66 kişinin öldüğü Kartalkaya'da kayak keyfi devam ediyor

21 Ocak 2025 17:03 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 17:10

Bolu Kartalkaya'da 66 kişiye mezar olan otel yangınında ekiplerin çalışmaları devam ederken bölgeden gelen görüntüler gündeme oturdu. Bazı tatilcilerin kayak yaptığı anlar günün en acı kareleri arasında yerini aldı.

Bolu'da çok sayıda kişiye mezar olan otelde ihmaller silsilesi! Facia 'geliyorum' demiş! 'Yangın merdiveni yok'

Bolu'da çok sayıda kişiye mezar olan otelde ihmaller silsilesi! Facia 'geliyorum' demiş! 'Yangın merdiveni yok'

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Bolu'da facianın yaşandığı otelin gecelik ücreti dudak uçuklattı! Son paylaşımları da gündem oldu

Bolu​ Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Ekipler, kısa süre içinde oteli saran alevleri saatler sonra kontrol altına alabildi. Başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği belirlendi.

KAYAK YAPMAYA DEVAM ETTİLER

13 saattir ekipler arama ve soğutma çalışması yürütürken, bazı tatilcilerin kayak keyfi yaptığı görüldü. Grand Kartal Otel’e ait pistlerde adeta ölüm sessizliği yaşanırken, diğer pistlerde ise tatilcilerin kayak keyfi devam etti.

Öte yandan, otelden hala dumanlar yükselmeye devam ediyor. Çok sayıda ekip soğutma çalışmalarına destek veriyor. Arama kurtarma ekipleri ise otelin içinde çalışmalarını sürdürüyor.