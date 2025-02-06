Hemşire Sibel Kavılı’yı katletmişti! Astral seyahat detayı şoke etti: "Üzerimde uyguladı..."

06 Şubat 2025 13:50 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 13:51

İstanbul Bağcılar'da güvenlik görevlisi Cumali Varan, hemşire sevgilisi Sibel Kavılı'yı silahla vurarak katletmişti. Tutuklanan Varan'ın mahkemede yaptığı 'astral seyahat' savunması duyanları şoke etti.

İstanbul Bağcılar'da 29 Mart 2024'te meydana gelen olayda, bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan 46 yaşındaki Cumali Varan, aynı hastanede hemşire olarak görev yapan 44 yaşındaki kız arkadaşı Sibel Kavılı'yı silahla vurarak öldürdü. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Varan’ın yargılanmasına başlandı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cumali Varan, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

"ASTRAL SEYAHAT EĞİTİMLERİ ALIYORDU VE BUNLARI BENİM ÜZERİMDE DENEMEK İSTİYORDU"

Savunmasını yapan Varan, "Sibel’i çok seviyordum, ona maddi ve manevi her zaman destek oldum. Son dönemde astral seyahat eğitimleri alıyordu ve bunları benim üzerimde denemek istiyordu. Seanslar uyguladıktan sonra psikolojim bozuldu" dedi.

"KAFAMA DAYADIĞIM SİLAH ATEŞ ALDI VE SİBEL VURULDU"

Cinayet gününü anlatan Varan, "Sekizinci yılımızı kutlamak ve ona sürpriz yapmak için evinin önünde bekledim. Beni görünce içeri davet etti ve yeni eğitimler aldığını, bunları üzerimde uygulamak istediğini söyledi. Kabul etmediğimde hakaret edip bana vurdu. Gitmek istedim ama ‘beni yalnız bırakıyorsun’ dedi. Onu sakinleştirmeye çalıştım, sonra yatak odasındaki silahı aldım. Niyetim kendime zarar vermekti. Kafama dayadığım silah ateş aldı ve Sibel vuruldu. O an yıkıldım, saatlerce orada kaldım" diye konuştu. Maktulün annesi ve kızı, sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.