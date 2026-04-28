Sarıyer Yeniköy açıklarında gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. 47 metrelik Türk bayraklı konteyner gemisi KAPPA henüz bilinmeyen bir nedenle Boğaz'da sürüklenmeye başladı ve deniz kenarındaki yalıya çarpmaya metreler kala karaya oturdu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Ekipleri ve dalgıçlar karaya oturan gemiyi 6 saatlik çalışmanın sonucunda kurtardı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Herkes Müge Anlı’nın sanmıştı! Faciadan son anda kurtulan yalının gerçek sahibi ortaya çıktı Sarıyer Yeniköy açıklarında sürüklenen 47 metrelik Türk bayraklı konteyner gemisi KAPPA, karaya oturmadan metreler kala durdu ve 6 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı. Konteyner gemisi KAPPA, henüz bilinmeyen bir nedenle Boğaz'da sürüklenmeye başladı. Gemi, deniz kenarındaki bir yalıya çarpmaya metreler kala karaya oturdu. Olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Ekipleri ve dalgıçlar, 6 saatlik çalışma ile gemiyi kurtardı. Facianın eşiğinden dönülen olayda, yalının sahibi olduğu iddia edilen Müge Anlı'nın gerçek sahibinin iş kadını Bianca Somer Türkmen olduğu ortaya çıktı.

SAHİBİNİN MÜGE ANLI OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Boğaz'da facianın eşiğinden dönüldüğü olayda, yalının sahibi belli oldu. Sosyal medyada yalının sahibinin gazeteci Müge Anlı olduğu iddia edilse de gerçek ortaya çıktı.

GERÇEK SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI

Yalının iş kadını Bianca Somer Türkmen'e ait olduğu ortaya çıktı.