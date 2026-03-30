İçişleri Bakanlığı'ndan 'plaka cezası' açıklaması! Erteleme yok, 140 bin lira ceza yazılacak: Sürücüler dikkat

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Kanun ile trafikte köklü değişiklikler yapıldı. Cezalar katlanırken, sınırlar ve kurallar da yeniden belirlendi. APP plaka ve multimedya ekranlara getirilen yasaklar vatandaşların gündemini oluştururken, İçişleri Bakanlığı Basın Müşaviri Hasan Öymez'den de dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ERTELEME YOK, 140 BİN TL CEZA KESİLECEK"

Öymez, trafik kanunundaki düzenlemelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kanuna aykırı kabul edilen plakaları değiştirme süresinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Öymez, şu ifadelere yer verdi:

"Sahte plakalara 1 Nisan'dan itibaren 140 bin lira ceza yazılacak. Erteleme yok. Hatalı da olsa TŞOF'tan alınmış plakalara ceza yazılmayacak. Süreç içinde değiştirilmeleri sağlanacak. Multimedya ekranlar ve hoparlör-ses sistemlerine ilişkin standartlar ise yakında duyurulacak olan yönetmelikle belirlenecek."