İçişleri Bakanlığı'ndan 'plaka cezası' açıklaması! Erteleme yok, 140 bin lira ceza yazılacak: Sürücüler dikkat

İçişleri Bakanlığı Basın Müşaviri Hasan Öymez, trafik kanunuyla ilgili yapılan düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Sahte plakalarla ilgili cezanın ertelenmediğini söyleyen Öymez, "1 Nisan'dan itibaren 140 bin lira ceza yazılacak" dedi.

GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 11:44
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 11:53

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Kanun ile trafikte köklü değişiklikler yapıldı. Cezalar katlanırken, sınırlar ve kurallar da yeniden belirlendi. APP plaka ve multimedya ekranlara getirilen yasaklar vatandaşların gündemini oluştururken, İçişleri Bakanlığı Basın Müşaviri Hasan Öymez'den de dikkat çeken bir açıklama geldi.

7574 sayılı Kanun ile trafikte yapılan köklü değişiklikler, özellikle plaka ve multimedya ekranlarla ilgili yeni düzenlemeleri içeriyor.
1 Nisan'dan itibaren sahte plakalara 140 bin lira ceza yazılacak ve erteleme olmayacak.
Hatalı olsa dahi TŞOF'tan alınmış plakalara ceza yazılmayacak, ancak süreç içinde değiştirilmeleri sağlanacak.
Multimedya ekranlar ve hoparlör-ses sistemlerine ilişkin standartlar, yakında duyurulacak bir yönetmelikle belirlenecek.
"ERTELEME YOK, 140 BİN TL CEZA KESİLECEK"

Öymez, trafik kanunundaki düzenlemelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kanuna aykırı kabul edilen plakaları değiştirme süresinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Öymez, şu ifadelere yer verdi:

"Sahte plakalara 1 Nisan'dan itibaren 140 bin lira ceza yazılacak. Erteleme yok. Hatalı da olsa TŞOF'tan alınmış plakalara ceza yazılmayacak. Süreç içinde değiştirilmeleri sağlanacak. Multimedya ekranlar ve hoparlör-ses sistemlerine ilişkin standartlar ise yakında duyurulacak olan yönetmelikle belirlenecek."

