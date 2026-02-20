Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Editor
Editor
 Özge Sönmez

İş başvurusunda 'madde testi' dönemi! İşverenler şart koşuyor: Fiyatı 2.200 TL

Son dönemlerde artan uyuşturucu operasyonlarının ardından işverenler de iş başvurularında 'madde testi' istemeye başladı. Birçok firmada başlayan uygulamada, işverenler test sonucuna göre alım yapıyor. İstanbul'da laboratuvarlara her gün 20 binden fazla test talebinin geldiği öğrenilirken, test fiyatının da 2.200 TL'den başladığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

İş başvurusunda 'madde testi' dönemi! İşverenler şart koşuyor: Fiyatı 2.200 TL
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 08:39
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 09:00

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonların düğmesine basıldı. Son dönemlerde artan operasyonlar işverenleri de harekete geçirdi. İşverenler artık iş başvurularında gerekli belgelerin yanında bir de 'madde testi' istemeye başladı. Madde testleri, artık birçok sektörde işe giriş prosedürlerinin parçası haline gelmeye başladı. Sağlık raporunun yanına eklenen bu testler, bazı şirketlerde yazılı şart olarak prosedürlere girerken, bazı firmalarda mülakatın ilerleyen aşamalarında zorunlu bir kriter olarak adaylara iletiliyor. Laboratuvar firmaları da bu yöndeki mevcut talebin 6-7 kat arttığını söylüyor.

İş başvurusunda 'madde testi' dönemi! İşverenler şart koşuyor: Fiyatı 2.200 TL

HABERİN ÖZETİ

İş başvurusunda 'madde testi' dönemi! İşverenler şart koşuyor: Fiyatı 2.200 TL

Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının artmasıyla birlikte, işverenler iş başvurularında ve mevcut çalışanlarda "Bağımlılık Yapıcı Madde Tarama Testi" istemeye başladı; bu durum birçok sektörde işe alım ve risk yönetiminin yeni bir parçası haline geldi.
İşverenler, Türkiye genelinde artan uyuşturucu operasyonları sonrası iş başvurularında ve mevcut çalışanlarda madde testi talep ediyor.
Bu testler, özellikle enerji, sanayi, lojistik, savunma ve ağır sanayi gibi kritik sektörlerde yaygınlaşıyor.
Tüpraş, TCDD, ASELSAN gibi stratejik kurumlar, bu testleri işe alım ve/veya düzenli kontrol süreçlerine dahil etti.
Laboratuvarlarda madde testi talebi 6-7 kat artarak kurumsal paketler ve mobil hizmetlerle karşılanıyor.
Uygulama, bireysel sağlık kontrolünden kurumsal risk yönetimi stratejisinin bir parçasına dönüşüyor.
İş başvurusunda 'madde testi' dönemi! İşverenler şart koşuyor: Fiyatı 2.200 TL

TOPLU TEST KAMPANYASI

İstanbul'da faaliyet gösteren bir laboratuvar firması işveren taleplerinde son aylarda talepte yaşanan artış nedeniyle laboratuvarların kurumsal paketler hazırladığını, toplu test anlaşmaları yaptığını, hızlı sonuç garantisi sunduğunu ve iş yerlerine mobil numune ekipleri göndermeye başladığını ifade etti. Bu gelişme, madde testinin bireysel sağlık kontrolünden çıkıp kurumsal risk yönetiminin parçasına dönüştüğünü gösteriyor.

İş başvurusunda 'madde testi' dönemi! İşverenler şart koşuyor: Fiyatı 2.200 TL

UYUŞTURUCU TESTİ FİYATLARI NED KADAR?

İş dünyasında bu testin adı "Bağımlılık Yapıcı Madde Tarama Testi" olarak geçiyor. Türkiye'nin en büyük laboratuvarlarından birine giderek hem test örneklerini hem de analiz süreçlerini yerinde inceledik. Laboratuvar yetkililerinin verdiği bilgilere göre, yalnızca İstanbul'da her gün 20 binden fazla işveren talepli uyuşturucu tarama testi gerçekleştiriliyor. Bağımlılık yapıcı madde testlerine olan artış bu alanda hizmet veren laboratuvar sektörlerinde de bir yarışa neden olmuş durumda. Birçok laboratuvar Google'a ilan vererek üst sıralarda yer almaya çalışıyor. Bu firmalardan biri olan Galenlab'ın "uyuşturucu madde testi SGK'lıya indirim fırsatı" başlığıyla verdiği ilanlar gelinen durumu da gözler önüne serdi.

İş başvurusunda 'madde testi' dönemi! İşverenler şart koşuyor: Fiyatı 2.200 TL

Bağımlılık yapıcı madde testlerine olan artış bu alanda hizmet veren laboratuvar sektörlerinde de bir yarışa neden olmuş durumda. Birçok laboratuvar Google'a ilan vererek üst sıralarda yer almaya çalışıyor. Bu firmalardan biri olan Galenlab'ın "uyuşturucu madde testi SGK'lıya indirim fırsatı" başlığıyla verdiği ilanlar gelinen durumu da gözler önüne serdi.

BİRÇOK FİRMA UYUŞTURUCU TESTİ İSTEMEYE BAŞLADI

Testler özellikle enerji, sanayi, lojistik, savunma, kimya ve ağır sanayi sektörlerinde yaygın olarak uygulanıyor. Türkiye'nin en stratejik kuruluşlarından biri olan Tüpraş'ın stajyerler dahil tüm adaylar için bu testleri zorunlu hale getirdiği öğrenildi. Kurum yetkilileri de bu uygulamayı doğruladı. Özellikle büyükşehir belediyelerine bağlı ulaşım kurumlarında son yıllarda düzenli testlerin yapılmaya başladığı, son iki yılda bu nedenle yaklaşık 50 kişinin işine son verildiği belirtiliyor.

İş başvurusunda 'madde testi' dönemi! İşverenler şart koşuyor: Fiyatı 2.200 TL

TCDD'nin ise madde kullanımına yönelik kontrolleri işe alım kriterleri arasında üst sıraya taşıdığı görülüyor. Savunma ve havacılık sanayii gibi kritik üretim alanlarında faaliyet gösteren ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi kurumlarda da çalışan güvenliği ve üretim güvenliği kapsamında madde kullanımına yönelik denetimlerin yeni yıl itibarıyla hem işe alımda hem de mevcutta daha sistematik hale geldiği dile getiriliyor. Uygulamanın en hızlı yayıldığı alanların başında güvenlik, sağlık, lojistik, enerji, ağır sanayi, savunma ve yazılım sektörleri geliyor.

