Gündem
Kanser hastası eşini katleden caniden kan donduran savunma! Cinayetin nedenini mahkemede anlattı

İzmir'in Bornova ilçesinde kanser tedavisi gören eşini öldüren Rüstem Teker'in ifadesi kan dondurdu. Teker yaptığı savunmasında karısının halini hatırını sormadığı, saymadığı ve yatarken arkasını döndüğü için cinayeti işlediğini belirtti.

15 Ekim 2025'te Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir evde vahşet yaşandı. 71 yaşındaki Rüstem Teker, 69 yaşındaki kanser hastası eşi İzadiye Teker'i silahla vurdu. Kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cani eşe de "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri taşımak veya bulundurmak" suçundan 1 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezası verildi.

KAVGA ETTİĞİNİ KOMŞUSUNA DA ANLATMIŞ

Teker ailesinin komşusu F.K. ise olaydan 4 saat önce merhum İzadiye Teker'i ziyaret ettiğini, maktulün kendisine, hastaneden gelince kocası ile "ayakkabılarıyla evin kapısının iç kısmına basması" nedeniyle kavga ettiğini anlattığını söyledi.

ARKASINI DÖNDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Olay günü kadın tedaviden döndüğü öğrenilirken, Rüstem Teker ile kızı A.T. ve komşuları F.K'nin ifadeleri alındı. Rüstem Teker'in savunması ise dehşete düşürdü.

Sanık Rüstem Teker, kanser olan eşine 6 yıldır baktığını bildirerek, "Olay günü ev işleri nedeniyle tartıştık, daha sonra alkol aldım, eşim sırtını döndükten sonra silahla ateş açtım." savunmasını yaptı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Gerekçeli kararda şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Sanık, ifadelerinde eşinin kendisinin halini hatırını sormadığını, saymadığını, yatarken kendisini görünce arkasını döndüğünü ve buna sinirlendiğini, alkolün de etkisiyle eylemi gerçekleştirdiğini beyan etmiştir. Sanığın bu beyanları kişisel değerlendirme içerdiğinden, genel yaşam kuralları çerçevesinde herhangi bir haksızlık içeriği olmayan maktulün davranışlarının haksız tahrik sebebi sayılmasının mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır. Tüm bu değerlendirmeler nedeniyle sanık hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanmamış, sanığın eylemi gerçekleştirdiği aşamadaki kastının yoğunluğu, maktulü ve kızını suçlayıcı beyanları nazara alındığında suçtan pişmanlık duyduğuna dair mahkememizde olumlu kanaat da oluşmamıştır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bu araba roketle çalışıyor! Şaka değil
Domenico Tedesco'dan ayrılık sonrası ilk açıklama! Şaşkınlığı sözlerine yansıdı
iPhone 18 almayı düşünenlere kötü haber: Özellikleri görenler iPhone 17'ye koşabilir
İspanya'daki bir yangında ateş hortumu oluştu
Katı sabun hakkında gerçeği bilim ortaya koydu! Yıllarca kirli sanıldı
