Kuyumcukent'te 64 kilo altınlık vurgun! Değeri tam 420 milyon: Çok sayıda gözaltı kararı var

İstanbul Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'te 64 kiloluk altın vurgunu yapan şebeke çökertildi. 16 firma yetkilisinin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları incelemelerde; şüphelilerin "Anadolu'da satacağız" bahanesiyle işçilikli bilezik, kolye ve alyans gibi ziynet eşyalarını topladıkları ve bu ürünleri satmak yerine kendi atölyelerinde eriterek saf altına dönüştürdüklerini belirledi.

“İFLAS ETTİK” YALANI

Mağdurlara güven vermek adına kısmi ödemeler yaparak yeni ürün alımlarını sürdüren ve para miktarını büyüten şebekenin, sürecin sonunda ise "iflas ettik" diyerek firmaları dolandırdığı saptandı.

35 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 35 şüpheli hakkında "örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. Şüphelilerin banka ve elektronik para hesapları ile hak ve alacaklarına, 18 aracına ve 13 taşınmaza el konuldu.

