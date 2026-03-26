Meteoroloji açıkladı! 3 aylık hava tahmin raporu: Yaz erken geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, 3 aylık süreçte beklenen hava sıcaklıklarını açıkladı. Son dönemlerde yağışlı ve soğuk havanın etkisine giren Türkiye'ye yazın erken geleceği bildirildi. Şahbaz yaptığı açıklamada mart, nisan ve mayıs aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtti.

SICAKLIKLAR ARTIŞ GÖSTERECEK

Bu kapsamda mart, nisan ve mayısta beklenen hava durumuna ilişkin bilgi veren Şahbaz, "Özellikle sıcaklıkların yurdumuzun büyük kesiminde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz." dedi.

Şahbaz, martta sıcaklık ve yağışların mevsim normalinde yaşandığını aktararak, "Yurdun batı kesimlerinde yer yer mevsim normalleri üzerinde olmasını bekliyorduk. Ülkemizi son dönemde etkileyen yağışlı sistemle beraber özellikle Akdeniz ve Ege kesimlerinde yağışlar mevsim normalleri üzerinde oldu. Yurdun geri kalanında mevsim normallerinde yağışlar gördük." ifadelerini kullandı.

Dönem Tahmin Açıklama Mart Mevsim Normallerinde Sıcaklık ve yağışlar mevsim normallerinde. Batı kesimlerinde yer yer mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar beklenirken, Akdeniz ve Ege'de yağışlar mevsim normallerinin üzerinde oldu. Nisan Mevsim Normallerinin Birkaç Derece Üzerinde (Batı ve Güney Kesimleri) Genel olarak mevsim normallerinde seyredecek. Ancak batı ve güney kesimlerinde sıcaklıklar birkaç derece üzerinde olacak. İç Anadolu'nun batısı ve İç Ege'de ise 1-2 derece üzerinde olması tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda mevsim normalleri civarında bekleniyor. Yağışlar Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, yurdun geri kalanında ise mevsim normallerinde olacak. Mayıs ve Haziran Mevsim Normallerinin 0,5 ila 2 Derece Üzerinde Genel olarak sıcaklıklar mevsim normallerinin 0,5 ila 2 derece üzerinde seyredecek. Yağışlar ise yurt genelinde mevsim normallerinde olacak. 3 Aylık Ortalama (Mart, Nisan, Mayıs) Mevsim Normallerinin Üzerinde Genel olarak sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, ancak zaman zaman mevsim normallerinin altına düşüşler görülebilir.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Mevsimsel sıcaklık tahminlerine göre nisan ayı sıcaklıklarının yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinde seyredeceğini dile getiren Şahbaz, "Nisan ayında yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Şahbaz, İç Anadolu'nun batısı ve İç Ege'de sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde olmasının tahmin edildiğini bildirdi.

Mayıs ve haziranda öngörülen sıcaklık verilerini değerlendiren Şahbaz, sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinin 0,5 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini öngördüklerini söyledi.

Yurt genelinde mayıs ve haziranda yağışların mevsim normallerinde seyredeceğini ifade eden Şahbaz, "Nisanda Ege'nin kıyı kesimleri ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Yurdun geri kalanında ise mevsim normallerinde yağışlar göreceğiz." bilgisini verdi.

Şahbaz, 3 aylık dönemde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına zaman zaman düşebileceğini ancak ortalama sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağını kaydetti.