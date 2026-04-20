Gündem
Meteoroloji birçok kenti uyardı! Kar yağışı ve sağanak bir anda bastıracak: Yazı beklerken kış geri döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak, Doğu Anadolu'da birçok ilde ise kar yağışı etkisini gösterecek. İşte 20 Nisan güncel hava durumu...

Genel Müdürlüğü 20 Nisan Pazartesi günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Doğu Akdeniz'in kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve , Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Tunceli, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetlenmesi bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji birçok kenti uyardı! Kar yağışı ve sağanak bir anda bastıracak: Yazı beklerken kış geri döndü

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Nisan Pazartesi günü için yayımladığı raporda birçok bölge için yağmur, sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı yaptı.
Doğu Akdeniz'in kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak.
Yağışların Elazığ, Tunceli, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetlenmesi bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Elazığ, Tunceli, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji birçok kenti uyardı! Kar yağışı ve sağanak bir anda bastıracak: Yazı beklerken kış geri döndü

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve doğusu ile Elazığ, Tunceli, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji birçok kenti uyardı! Kar yağışı ve sağanak bir anda bastıracak: Yazı beklerken kış geri döndü

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde bulunmaktadır.

Meteoroloji birçok kenti uyardı! Kar yağışı ve sağanak bir anda bastıracak: Yazı beklerken kış geri döndü

20 NİSAN 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

BölgeŞehirSıcaklık (°C)Hava Durumu
MARMARAÇANAKKALE20Az bulutlu
EDİRNE24Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL18Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA20Parçalı ve çok bulutlu
EGEA.KARAHİSAR16Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ20Parçalı ve az bulutlu
İZMİR23Az bulutlu
MUĞLA20Parçalı ve çok bulutlu
GENEL Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu
AKDENİZANTALYA23Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR19Parçalı ve çok bulutlu
HATAY20Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
ADANA23Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GENEL Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLUANKARA15Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR17Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ13Parçalı ve çok bulutlu
KONYA14Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZBOLU16Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE19Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU13Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK13Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA16Parçalı bulutlu
RİZE12Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN15Parçalı bulutlu
TRABZON12Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLUERZURUM8Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS10Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA16Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN13Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR17Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
GAZİANTEP16Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
SİİRT15Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
ŞANLIURFA17Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (güneyinde yerel kuvvetli)
GENEL Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C
Az bulutlu

EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay, Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölgenin güneydoğsu ile Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusu ile Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

