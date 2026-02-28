Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji sarı kodlu uyarı verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, yurdun büyük bir bölümünde yağış görüleceği bildirildi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Tokat ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte 28 Şubat Cumartesi güncel hava durumu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 10:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Şubat Cumartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, bugün Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji sarı kodlu uyarı verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, bu sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji sarı kodlu uyarı verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji sarı kodlu uyarı verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor

SARI KODLU UYARI YAPILDI

MGM; Giresun, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Tokat ve Trabzon için sarı kod yayınlayarak yağışların kuvvetli olacağı konusunda uyardı.

Meteoroloji sarı kodlu uyarı verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor

BUGÜN BİRÇOK İLDE KAR VAR

Yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporunda ise, kar yağışı için alarm verildi. Bugün birçok ilde başlayan kar yağışı, yarın etkisini az da olsa kaybedecek. Pazartesi günü ise tüm yurtta güneş açacak.

Meteoroloji sarı kodlu uyarı verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor

28 ŞUBAT 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 13°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Yarın sabah saatlerinde batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, bu sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

KARS °C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C
Çok bulutlu

VAN °C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt'in güneyi ile Mardin'in doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu, güneyi yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akaryakıta gece yarısı zammı! Pompada fiyatlar değişti
Alarm çalmadan tam 5 dakika önce uyananlar bu haber sizi ilgilendiriyor! Vücudunuz aslında size oyun oynamıyor, gerçeği öğrenince çok şaşıracaksınız
Arka Sokaklar’dan Güllü dosyası! Gerçeğiyle birebir sahneler
Altın yeniden uçuşa geçti! 28 Şubat 2026 güncel altın satış fiyatları
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.