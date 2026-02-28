Meteoroloji sarı kodlu uyarı verdi! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Şubat Cumartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, bugün Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların, bu sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MGM; Giresun, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Tokat ve Trabzon için sarı kod yayınlayarak yağışların kuvvetli olacağı konusunda uyardı.
Yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporunda ise, kar yağışı için alarm verildi. Bugün birçok ilde başlayan kar yağışı, yarın etkisini az da olsa kaybedecek. Pazartesi günü ise tüm yurtta güneş açacak.
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Yarın sabah saatlerinde batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, bu sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
KARS °C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 4°C
Çok bulutlu
VAN °C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt'in güneyi ile Mardin'in doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu, güneyi yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu