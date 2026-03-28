 | Özge Sönmez

MSB duyurdu! Karadeniz'de 275 şüpheli cisim imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Karadeniz’de toplam 275 şüpheli cisim tespit edildiğini ve bu cisimlerin SAS timleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! Karadeniz'de 275 şüpheli cisim imha edildi
GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 13:01
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 13:40

Rusya-Ukrayna savaşı sırasında ’de ortaya çıkan sürüklenen mayın tehlikesine karşı 11 Ocak 2024'te İstanbul’da Türkiye öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan’ın katılımıyla Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakat Muhtırası imzalandı. 2 Temmuz 2024'te aktivasyon süreci başladı.

MSB duyurdu! Karadeniz'de 275 şüpheli cisim imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Karadeniz'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana yürüttüğü harekat ve tedbirler kapsamında toplam 275 şüpheli cisim tespit ettiğini ve bunlardan 29'unu etkisiz hale getirdiğini bildirdi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Karadeniz'de keşif-gözetleme, karakol ve tespit edilen mayın/İDA/İHA/buluntu mühimmatların etkisiz hale getirilmesi görevlerine kesintisiz devam etmektedir.
26 Mart 2022'den itibaren toplam 275 şüpheli cisim tespit edilmiştir.
Tespit edilen şüpheli cisimlerden 10'u mayın, 8'i kamikaze İHA ve 11'i kamikaze İDA olarak teşhis edilmiştir.
Teşhis edilen şüpheli cisimler SAS Timlerince başarılı bir şekilde imha edilmiştir.
MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

" Komutanlığımız tarafından Karadeniz'de yürütülmekte olan harekat ve tedbirler kapsamında, Rusya Federasyonu-Ukrayna Savaşı'nın başlamasını müteakip 26 Mart 2022 tarihinden itibaren keşif-gözetleme, karakol ve tespit edilen mayın/İDA/İHA/buluntu mühimmatların etkisiz hale getirilmesi görevlerine kesintisiz devam edilmektedir.

Bu kapsamda; toplam 275 şüpheli cisim tespit edilmiş, şüpheli cisimlerden 10 adedi mayın, 8 adedi kamikaze İHA ve 11 adedi de kamikaze İDA olarak teşhis edilmiş, teşhis edilen şüpheli cisimler SAS Timlerince başarılı bir şekilde imha edilmiştir."

