MSB duyurdu! Karadeniz'de 275 şüpheli cisim imha edildi

Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Karadeniz’de ortaya çıkan sürüklenen mayın tehlikesine karşı 11 Ocak 2024'te İstanbul’da Türkiye öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan’ın katılımıyla Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakat Muhtırası imzalandı. 2 Temmuz 2024'te aktivasyon süreci başladı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Karadeniz'de yürütülmekte olan harekat ve tedbirler kapsamında, Rusya Federasyonu-Ukrayna Savaşı'nın başlamasını müteakip 26 Mart 2022 tarihinden itibaren keşif-gözetleme, karakol ve tespit edilen mayın/İDA/İHA/buluntu mühimmatların etkisiz hale getirilmesi görevlerine kesintisiz devam edilmektedir.
Bu kapsamda; toplam 275 şüpheli cisim tespit edilmiş, şüpheli cisimlerden 10 adedi mayın, 8 adedi kamikaze İHA ve 11 adedi de kamikaze İDA olarak teşhis edilmiş, teşhis edilen şüpheli cisimler SAS Timlerince başarılı bir şekilde imha edilmiştir."