Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Karadeniz’de ortaya çıkan sürüklenen mayın tehlikesine karşı 11 Ocak 2024'te İstanbul’da Türkiye öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan’ın katılımıyla Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakat Muhtırası imzalandı. 2 Temmuz 2024'te aktivasyon süreci başladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ MSB duyurdu! Karadeniz'de 275 şüpheli cisim imha edildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Karadeniz'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana yürüttüğü harekat ve tedbirler kapsamında toplam 275 şüpheli cisim tespit ettiğini ve bunlardan 29'unu etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Karadeniz'de keşif-gözetleme, karakol ve tespit edilen mayın/İDA/İHA/buluntu mühimmatların etkisiz hale getirilmesi görevlerine kesintisiz devam etmektedir. 26 Mart 2022'den itibaren toplam 275 şüpheli cisim tespit edilmiştir. Tespit edilen şüpheli cisimlerden 10'u mayın, 8'i kamikaze İHA ve 11'i kamikaze İDA olarak teşhis edilmiştir. Teşhis edilen şüpheli cisimler SAS Timlerince başarılı bir şekilde imha edilmiştir.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Karadeniz'de yürütülmekte olan harekat ve tedbirler kapsamında, Rusya Federasyonu-Ukrayna Savaşı'nın başlamasını müteakip 26 Mart 2022 tarihinden itibaren keşif-gözetleme, karakol ve tespit edilen mayın/İDA/İHA/buluntu mühimmatların etkisiz hale getirilmesi görevlerine kesintisiz devam edilmektedir.

Bu kapsamda; toplam 275 şüpheli cisim tespit edilmiş, şüpheli cisimlerden 10 adedi mayın, 8 adedi kamikaze İHA ve 11 adedi de kamikaze İDA olarak teşhis edilmiş, teşhis edilen şüpheli cisimler SAS Timlerince başarılı bir şekilde imha edilmiştir."