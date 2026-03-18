Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

MSB duyurdu! Bir Patriot sistemi daha Adana’da! İncirlik Üssü'ne konuşlandırılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, hava sahasının güvenliği için Adana'da konuşlu İspanya Patriot sistemine ilave olarak, Adana'ya ek patriot sistemi konuşlandırılacağını duyuruldu. Öte yandan açıklamada Hürmüz Boğazı'nda güvenlik sağlanmasına yönelik tüm gelişmelerin dikkatle takip edildiği bildirildi. MSB, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan NOTAM'ın da geçersiz ve hükümsüz olduğunu belirtti.

GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 12:28

MSB'den yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı güvenliği ve 'nin yayımladığı NOTAM değerlendirildi. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin dikkatli bir şekilde izlendiği bildirilirken açıklamada "küresel enerji arz güvenliği ve uluslararası deniz ticaretinin sürekliliği açısından stratejik öneme sahip olup, bölgede seyrüsefer serbestisinin korunması ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi. Öte yandan MSB, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yayımladığı NOTAM’ın tarafından yayımlanan karşı NOTAM ile geçersiz kılındığını açıkladı. Ayrıca GKRY'nin Ada'ya silah yığılmasına ve diğer ülkelerin adayı kullanmasına izin vererek Kıbrıs'ı hedef haline getirdiği belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri takip ettiğini ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yayımladığı NOTAM'ın KKTC tarafından yayımlanan karşı NOTAM ile geçersiz kılındığını duyurdu.
MSB, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin küresel enerji arz güvenliği ve uluslararası deniz ticaretinin sürekliliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.
Bölgede seyrüsefer serbestisinin korunması ve gerilimin tırmanmasının önlenmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.
MSB, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yayımladığı NOTAM'ın KKTC tarafından yayımlanan karşı NOTAM ile geçersiz kılındığını açıkladı.
GKRY'nin Ada'ya silah yığılmasına ve diğer ülkelerin adayı kullanmasına izin vererek Kıbrıs'ı hedef haline getirdiği belirtildi.
Adana'ya ek patriot sistemi konuşlandırıldığı duyuruldu.
MSB, garantör ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değil, adanın tamamının güvenliğini sağlamak için ilave tedbirler almaya devam edeceğini belirtti.
ADANA'YA YENİ PATRİOT KONUŞLANDIRILIYOR

Ayrıca, hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla millî düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana’da konuşlu mevcut İspanya Patriot sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya’daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir Patriot sistemi daha Adana’da konuşlandırılmaktadır.

"NOTAM GEÇERSİZ KILINMIŞTIR"

Kıbrıs Rum tarafı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu hakları yok saymak için yetki karmaşasına neden olan buna benzer konuları zaman zaman gündeme getirmektedir. Söz konusu NOTAM’ı geçersiz kılan karşı NOTAM Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yayımlamıştır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan NOTAM geçersiz ve hükümsüzdür.
Ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi son yıllarda Ada’ya silah yığılmasına ve diğer ülkelerin adayı kullanmasına izin vererek Kıbrıs’ı hedef haline getirmiştir.

Ülkemiz, garantör ülke olarak sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değil, adanın tamamının güvenliğini sağlamak için ilave tedbirler almaya devam etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatleri ile güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Garantörlüğün bize verdiği hakları kullanmaktan çekinmedik bundan sonra da çekinmeyeceğiz.

HÜRMÜZ BOĞAZINDA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenliğinin sağlanmasına yönelik son açıklamalar ve bu kapsamda müttefik ülkelere yapılan çağrılar tarafımızdan yakından ve dikkatle takip edilmektedir.

Hürmüz Boğazı, küresel enerji arz güvenliği ve uluslararası deniz ticaretinin sürekliliği açısından stratejik öneme sahip olup, bölgede seyrüsefer serbestisinin korunması ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye gelişmeleri bölgesel barış ve istikrar perspektifiyle değerlendirmekte, tüm taraflara itidal ve uluslararası hukuka uygun hareket etme çağrısını yinelemektedir.

