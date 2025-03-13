MSB'den Suriye yönetimi ile YPG arasındaki anlaşmaya ilişkin ilk yorum!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık bilgilendirme toplantısından kritik açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edileceğinin altı çizilen açıklamada, son bir haftada 24 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yeni Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasındaki anlaşmaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan MSB kaynakları, "Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 24 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Böylelikle; Ocak ayından bugüne kadar Suriye’nin kuzeyinde 296, Irak’ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisiz hale getirildi. MSB kaynakları, son terörist de etkisiz hale getirilene kadar mücadelenin kesintisiz bir şekilde süreceğinin altını çizdi.

KAHİRE'DE ALINAN GAZZE KARARI

4 Mart'ta Kahire’de Gazze’nin yeniden imarına yönelik alınan kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, Ateşkesin devam etmesi, insani yardımların sağlanması, İsrail’in Gazze ile Batı Şeria’da saldırılarına son vermesi ve Filistin halkının kendi topraklarında yaşamaları adına uluslararası çabaların artırılması gerekmektedir. Ülkemiz, bölge istikrarı ve barışına katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklemeyi sürdürecektir" denildi.

SURİYE YÖNETİMİ İLE YPG ARASINDAKİ ANLAŞMA

Yeni Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin sorular üzerine ise MSB kaynakları şu ifadeleri kullandı:

“Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz. Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmekte; Suriye’de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizde ve Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kararlılığımızda bir değişiklik söz konusu değildir. Ayrıca Suriye’de göreve başlayan Askeri Ataşemiz bugün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek. Size daha önce de ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki günlerde Bakanlığımızdan bir askeri heyet Suriye’yi ziyaret edecek”

EUROFİGHTER TEDARİKİNDE SON DURUM

Eurofighter tedarikine ilişkin son durum hakkında bilgiler de paylaşan MSB kaynakları, “Hava Kuvvetlerimizin harekât ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağının tedarik edilmesi kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanım Dokümanının Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini, teklif beklendiğini daha önce açıklamıştık. Beklenen teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, teklif inceleme süreci devam etmektedir" ifadelerini kullandı.