Mustafa Destici'den Ahmet Türk'ün Amedspor açıklamasına sert tepki! 'Ne Kürdistan'ı lan!'

Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesinin ardından siyasilerden de peş peşe tebrik açıklamaları geldi. Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün Amedspor'u tebrik ederken sarf ettiği sözler sosyal medyada gündeme oturdu.
Türk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” ifadelerine yer verdi. Paylaşım sosyal medyada gündeme otururken, ilk tepki Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi.
Destici paylaşımında, “Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti! Beğenmiyorsan defolup gidersin!” dedi.