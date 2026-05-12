Mustafa Destici'den Ahmet Türk'ün Amedspor açıklamasına sert tepki! 'Ne Kürdistan'ı lan!'

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün Süper Lig'e yükselen Amedspor'u tebrik ederken sarf ettiği sözler sosyal medyada gündeme oturdu. Türk'ün “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” sözlerine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den sert tepki geldi. Destici, "Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti! Beğenmiyorsan defolup gidersin" ifadelerini kullandı.

GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 09:34

Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesinin ardından siyasilerden de peş peşe tebrik açıklamaları geldi. Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün Amedspor'u tebrik ederken sarf ettiği sözler sosyal medyada gündeme oturdu.

'KÜRDİSTAN' SÖZLERİNE TEPKİ

Türk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” ifadelerine yer verdi. Paylaşım sosyal medyada gündeme otururken, ilk tepki Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi.

"NE KÜRDİSTAN'I LAN! DEFOLUP GİDERSİN"

Destici paylaşımında, “Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti! Beğenmiyorsan defolup gidersin!” dedi.

