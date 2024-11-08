Narin Güran cinayetinde 'gizli tanık' ortalığı karıştırdı! Mahkeme Başkanı açıklama yaptı

08 Kasım 2024 16:50 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 16:59

Narin Güran cinayetinde davasının ikinci gününde tanıklar dinleniyor. Dün 4 sanık ifadelerini tamamladı. Bugün ise tanıkların ifadeleri alınıyor. Sanıkların üzerindeki kuşkular sürerken gizli bir tanığı ortaya çıktığı ve ifadesinde "En çok kuşkulanılan isim katil olmayabilir" dediği öne sürüldü. Ortalığı karıştıran 'gizli tanık' iddiası sonrası Mahkeme Başkanı açıklama yaptı.

Narin Güran cinayetinde yenge Maşallah Güran ifade verdi! Mahkemedeki sözleri şoke etti: "Sadece Nevzat değil..."

Narin Güran cinayetinde yenge Maşallah Güran ifade verdi! Mahkemedeki sözleri şoke etti: "Sadece Nevzat değil..."

Narin cinayeti davasında ikinci gün | Baran Güran cinsel ilişki sorusuna sinirlendi! DNA ayrıntısı şoke etti: "Narin’i öptüm acaba benim DNA da bulaşmış mıdır?"

Narin cinayeti davasında ikinci gün | Baran Güran cinsel ilişki sorusuna sinirlendi! DNA ayrıntısı şoke etti: "Narin’i öptüm acaba benim DNA da bulaşmış mıdır?"

Narin Güran cinayetini aydınlatması beklenen dava Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Dünkü ilk duruşmada, tutuklu sanıklar Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes, anne Yüksel ve amca Salim Güran savunmalarını yaptı. Davanın ikinci gününde tanık ifadelerine geçildi. Tanıklardan abi Baran Güran, Nevzat Bahtiyar'ı suçlayarak "Kardeşim tepeye çıktığında bu pislik tarafından kaçırıldı. Ailem, hayatı boyunca karakolda ifade vermek zorunda kalmamış bir aile. Çelişkiler olması çok normal" dedi. Telefonda eskortlarla mesajlaştığı tespit edilen Salim Güran’ın eşi Melek Güran ise “Eşim beni aldatmaz” diyerek eşine sahip çıktı. Duruşma daha sonra Narin’in dayısının oğlu Muhammed Kaya, yengesi Maşallah Güran, Salim Güran'ın eşi ve 18 yaşından küçük çocukların ifadeleriyle devam etti.

'GİZLİ TANIK' ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Duruşma devam ederken gizli bir tanığın ortaya çıktığı ve ifadesinde "En çok kuşkulanılan isim katil olmayabilir" dediği öne sürüldü. Ortalığı karıştıran 'gizli tanık' iddiası sonrası Mahkeme Başkanı açıklama yaptı.

MAHKEME BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Gizli tanık iddiası yalanlandı. Mahkeme Başkanı duruşmaya tekrar başlamadan önce “Mahkememize ulaşan bir gizli tanık ifadesi yok” dedi.